Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi 'TÜREK@home' adıyla dijitale taşınıyor

02 Kasım 2020

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB), rüzgar sektörüne ilgi duyan herkesi online ortamda ücretsiz olarak bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Bu çerçevede, 2012 yılından bu yana fiziksel ortamda ve geniş katılımla yapılan TÜREK panelleri, 25 Kasım’dan itibaren Temmuz 2021’e kadar 5 ayrı online panel ve bir günlük sanal fuar şeklinde, 'TÜREK@home' adı altında 'Rüzgar Bize Yeter' mottosu ile www.turek.org.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

'TÜREK@home' panellerinin ilki 25 Kasım 2020’de yapılacak 'Açılış Oturumu: Rüzgar Söyleşisi' konusu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş ve EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz katılımlarıyla başlayacak.

“TÜREK@home” Paneller Serisi’nin takvimi ise şöyle:

25 Kasım 2020 - Açılış Toplantısı: Rüzgar Söyleşisi

27 Ocak 2021 - Küresel Görünüm: Yenilikler ve Fırsatlar

24 Mart 2021 - TR Rüzgar Piyasası Görünümü: Yerli ve Küresel Pazarlardan Çıkarılan Dersler & İş Modeli Karşılaştırmaları

26 Mayıs 2021 - İlk YEKA Deneyimleri ve Gelecekteki Kapasite Tahsis Modelleri

28 Temmuz 2021 - Türkiye Tedarik Zincirine Genel Bakış

Kurulu RES gücü 10 GW’ın üstüne çıkarılacak

Konuyla ilgili açıklama yapan Kongre Başkanı Hakan Yıldırım, koronavirüs ile fosil yakıtlardan enerji üretiminde hızla düşüş yaşanan dünyada temiz ve ucuz kaynaklara yönelimin arttığına dikkat çekti. Yenilenebilir enerji kaynaklarında başı çeken rüzgar enerjisi sektörünün karşılaştığı birçok zorluğa rağmen gösterdiği büyüme ile dünyada ve Türkiye'de dayanıklılığını kanıtladığını söyleyen Yıldırım, "Öyle ki, 2020 yılı ilk yarısında Türkiye’nin hemen her yerinde toplam 197 santralde faaliyette olan 3 bin 351 türbin ile enerji ihtiyacımızın zaman zaman yüzde 10’undan fazlasını rüzgardan karşılamış olduk. Ülkemizin halihazırda işletmedeki 8 bin 299 MW’lık RES kurulu gücünün 2021 sonunda 10 GW’ın üstüne çıkmasını öngörüyoruz. Salgın sürecini rüzgar sektörü adına bir fırsat olarak kullanmak istedik ve her yıl düzenlediğimiz TÜREK etkinliğimizi günün gereklerine uygun olarak dijital ortama taşıdık. Tek seferde yapmak yerine Kongre’yi tüm yıla yayarak bir yıl boyunca 'rüzgar' sektörünü konuşma fırsatımız olacak. Böylece sektör için önem arz eden konuları ve ihtiyaçlarını gündemde tutacağız.” şeklinde konuştu.