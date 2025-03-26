Türkiye üzerinden petrol taşımacılığı şubatta azaldı

BOTAŞ'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, şubat ayında 5 boru hattından petrol akışı 23 milyon 966 bin varil oldu. Ocak ayında taşınan petrol miktarı 27 milyon 306 bin varil seviyesindeydi.

Türkiye üzerinden geçen Irak-Türkiye, Ceyhan Kırıkkale, Batman-Dörtyol, Dörtyol-Ceylan ve BTC olmak üzere 5 ham petrol boru hattı bulunuyor. Ancak Irak-Türkiye petrol boru hattından yaklaşık 3 yıla yakın bir süredir Irak üzerinden petrol akışı yapılmıyor. Hattan 2024 Aralık ayından itibaren Gabar petrolü taşınmaya başlandı.

BTC'den gelen petrol miktarı ocak ayındaki 17 milyon 571 bin varilden Şubat ayında 16 milyon 47 bin varile indi.

Ceyhan-Kırıkkale hattından 2 milyon 492 bin varil, Batman-Dörtyol hattından 1 milyon 600 bin varil ve Dörtyol-Ceyhan hattından 1 milyon 742 bin varil petrol taşındı. Irak-Türkiye hattından taşınan Gabar petrolü ise 2 milyon 85 bin varil olarak açıklandı.