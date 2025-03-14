Türkiye ve Gana enerji alanında iş birliğini güçlendiriyor

Türkiye ve Gana, enerji ve yeşil dönüşüm alanlarında iş birliğini güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'nin Akra Büyükelçisi Hüseyin Güngör, Gana'nın yeni Enerji ve Yeşil Dönüşüm Bakanı John Abdulai Jinapor'ı ziyaret etti.

Mutabakata varıldı

Görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve enerji ile sürdürülebilir kalkınma alanlarında iş birliği fırsatları değerlendirildi.

Güngör ve Jinapor, enerji dönüşümü alanında iş birliğinin artarak devam etmesi konusunda mutabakata vardı.

Büyükelçi Güngör, yaptığı açıklamada, görüşmede Türkiye ile Gana arasındaki ikili ilişkilerin daha da ileriye taşınmasının önemine vurgu yaptığını söyledi.

Türkiye'nin kalkınma odaklı bir ortak olarak Gana ile ilişkilerini güçlendirmeye kararlı olduğunun altını çizen Güngör, "Türkiye, Türk İş birliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve sahada aktif faaliyet gösteren Türk STK'lar aracılığıyla Gana'da etkili projeler gerçekleştirmeye devam ediyor." dedi.

"Türkiye'nin deneyimlerinden faydalanacağız"

Güngör, iki ülke arasında çifte vergilendirmenin önlenmesi, yatırım teşviki ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) desteklenmesine yönelik mekanizmaların oluşturulması için çalışmalara hız verilmesi çağrısında bulundu.

Bakan Jinapor ise büyükelçi Güngör'ün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'nin Gana'nın enerji sektörünü destekleme konusundaki kararlılığını takdir etti.

Enerji dönüşümü sürecinde karşılaşılan zorlukları aşmak için yenilikçi teknolojiler ve politikalar üzerinde iş birliği yapmanın kritik önem taşıdığına işaret eden Jinapor, "Dağıtım sektöründeki kayıpları azaltma ve yenilenebilir enerji alanında Türkiye'nin deneyimlerinden faydalanma konusunda ortak çalışmalar yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.