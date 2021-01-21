Türkiye'de geçen yıl 7 milyar dolarlık yenilenebilir enerji yatırımı yapıldı

Türkiye'de geçen yıl hayata geçirilen yenilenebilir enerji yatırımlarına ilişkin açıklama yapan Deloitte Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Endüstrisi Lideri Elif Düşmez Tek, geçen yıl elektrik kapasitesinde görülen artışın neredeyse tamamının yenilenebilir kaynaklardan sağlandığını söyledi.

Geçen yıl yenilenebilir enerji alanında yaklaşık 6,5-7 milyar dolar yatırımın hayata geçirildiği bilgisini veren Tek, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2019-2023 Stratejik Planı'na göre bu yıl devreye girmesi beklenen 2 bin 100 megavatlık kurulu gücün yaklaşık yatırım büyüklüğünün ise 2,5 milyar doların üzerinde olması bekleniyor. Bu kapasitenin büyük kısmını da yenilenebilir enerji kaynaklarının oluşturacağını öngörüyoruz. Ayrıca, geçen yıl salgının etkisiyle santrallerin devreye girmesinde yaşanan gecikmelerle kurulu güç artışı ve yatırım tutarının planlananın üzerinde gerçekleşmesi de olası gözüküyor." dedi.

Elektrik dağıtım şirketlerinin 2021-2025 döneminde yapacağı yatırım miktarlarının da belirlendiğini kaydeden Tek, elektrik iletim ve dağıtımı alanında bu yıl yapılacak yatırımların 1,5 milyar dolar seviyesinde olacağını aktardı.

"Yatırımlarda yenilenebilir enerji ön plana çıkıyor"

Tek, Türkiye'de son yıllarda elektrik kurulu güç artışına rağmen tüketimin beklenen seviyede gerçekleşmediğini ve arz fazlası ortaya çıktığını anlattı. Bu durumun yatırımların ağırlıklı olarak sağlanan teşvik ve alım garantileri sayesinde yenilenebilir enerjiye odaklanmasını sağladığını aktaran Tek, "Bu yıl öncelikli olarak YEKDEM başvuru süresinin 30 Haziran 2021'e uzatılmasından dolayı bu tarihe yetişmeye çalışan santraller başta olmak üzere yenilenebilir enerji yatırımları ön plana çıkacak. Diğer yandan, güneş enerjisinde mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları projelerinin de bu yıl netleşmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Tek, salgının enerji sektörünü de derinden etkilediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Ekonomik faaliyetin yavaşlaması enerji talebini azaltırken halen yatırım döneminde olan enerji sektörü oyuncularının karşılaştıkları finansal zorlukları yönetmesini kolaylaştırmıyor. Diğer taraftan beklenenin altında seyreden talep sebebiyle yenilenebilir enerji alanı haricinde yeni yatırım planlanmaması ve yeni kaynakların devreye girmemesi salgın etkileri geçtikten sonra hızlı bir toparlanma yaşanması durumunda zaman içinde arz güvenliği kaygılarını yeniden ortaya çıkarabilir."