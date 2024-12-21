Türkiye’de satın almalar 2 kat arttı, enerji öne çıktı
KPMG Türkiye’nin “KPMG Perspektifinden Birleşme ve Satın Alma Trendleri 2024” raporunda yer alan 2024 verilerinin ilk 11 ay değerlendirmesine göre, dünyada birleşme ve satın alma işlemleri hacmi 2023’ün ilk 11 ayında 2.4 trilyon dolar seviyesindeyken 2024’ün aynı döneminde 2.7 trilyon dolara yükseldi.
İşlem adetleri açısından 2023 yılının ilk 11 ayında yaklaşık 51 bin işlem gerçekleşirken 2024 yılının aynı döneminde yaklaşık 44 bin işlemle sınırlı kaldı. Türkiye’de değeri açıklanan işlemler dikkate alındığında 2024 Kasım sonu itibarıyla işlem hacmi ciddi bir artış göstererek 5.5 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Değeri açıklanmayan işlemlerle birlikte tahmini toplam işlem hacmi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 2.1 milyar dolar artış göstererek 9.4 milyar dolar oldu. Bu dönemde enerji sektörü önemli satın almalarla dikkat çekti. Bu sektörde gerçekleşen yılın en büyük işlemi, Birleşik Krallık merkezli ACG Metals’in Polimetal Madencilik’i 225,5 milyon dolara satın alması oldu.
Bir önemli işlem de Palmet Enerji’nin Zorlu Enerji Dağıtım’ı 200 milyon dolar karşılığında satın alarak bu alandaki etkinliğini arttırması oldu. Doğan Holding, Gümüştaş Madencilik’in yüzde 75 hissesini 123 milyon dolara satın alarak 2024 yılının öne çıkan işlemlerinden birine imza attı. Yıl içinde dikkat çeken bir başka hamle ise Zeren Grup’un Türkiye Petrolleri’nin yüzde 100 hissesini satın alması oldu.
Tek mega işlem Hepsiburada’nın satışı
Araştırmaya göre, Türkiye’de 2023 yılında herhangi bir mega işlem (değeri bir milyar dolar ve üzerindeki işlem) gerçekleşmezken, 2024’te e-ticaret devi Hepsiburada’nın Kazakistanlı Kaspi.kz tarafından 1,1 milyar dolar bedel ile satın alınması ilk 11 ay itibarıyla gerçekleşen tek mega işlem oldu. Aynı sektördeki bir diğer önemli işlem ise ABD merkezli finansal yatırımcı General Atlantic’in Insider’a yaptığı 500 milyon dolarlık yatırım oldu.
ABD’li Quexco ise Eylül 2024’te Mutlu Akü’yü Güney Afrikalı Metair’den 110 milyon dolar bedel ile satın aldı. Tosyalı Holding, Baştuğ Metalurji’nin yüzde 100 hissesini satın alarak endüstriyel üretim alanında önemli bir satın alma gerçekleştirdi. Oyun sektöründe ise 2024 yılının ilk 11 ayında Moon Active, Spyke Games’in yüzde 14,3 hissesini 50 milyon dolara satın aldı.
2025'te beklenti pozitif
Satın alma ve birleşmelerde pozitif ivmeyi 2025’te de beklediklerini aktaran KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Hizmetleri Lideri, Şirket Ortağı Özge İlhan Acar, şunları söyledi: “Türkiye için 2025 yılı, enflasyonu düşürme ve makroekonomik istikrarı sağlama hedefi doğrultusunda sıkı para politikası ve bütçe açığını azaltmaya yönelik mali düzenlemelerle şekillenecek.
Yatırımcı dostu politikaların da etkisiyle TMT ve enerji sektörlerine ek olarak, endüstriyel üretim ve otomotiv alanında faaliyet gösteren şirketler ile ileri teknoloji kullanarak katma değerli üretim yapan şirketlerdeki satın alma aktiviteleri de artacak.”