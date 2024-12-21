Türkiye’de satın almalar 2 kat arttı, enerji öne çıktı

İşlem adetleri açısından 2023 yılının ilk 11 ayında yaklaşık 51 bin işlem ger­çekleşirken 2024 yılının aynı döneminde yaklaşık 44 bin işlemle sınırlı kaldı. Türkiye’de değeri açıkla­nan işlemler dikkate alın­dığında 2024 Kasım sonu itibarıyla işlem hacmi cid­di bir artış göstererek 5.5 milyar dolar olarak ger­çekleşti.

Değeri açıklan­mayan işlemlerle birlikte tahmini toplam işlem hac­mi geçen yılın aynı döne­mine kıyasla yaklaşık 2.1 milyar dolar artış göstere­rek 9.4 milyar dolar oldu. Bu dönemde enerji sek­törü önemli satın alma­larla dikkat çekti. Bu sek­törde gerçekleşen yılın en büyük işlemi, Birleşik Krallık merkezli ACG Me­tals’in Polimetal Maden­cilik’i 225,5 milyon dola­ra satın alması oldu.

Bir önemli işlem de Palmet Enerji’nin Zorlu Enerji Dağıtım’ı 200 milyon do­lar karşılığında satın ala­rak bu alandaki etkinliği­ni arttırması oldu. Doğan Holding, Gümüştaş Ma­dencilik’in yüzde 75 his­sesini 123 milyon dolara satın alarak 2024 yılının öne çıkan işlemlerinden birine imza attı. Yıl için­de dikkat çeken bir başka hamle ise Zeren Grup’un Türkiye Petrolleri’nin yüzde 100 hissesini satın alması oldu.

Tek mega işlem Hepsiburada’nın satışı

Araştırmaya göre, Tür­kiye’de 2023 yılında her­hangi bir mega işlem (de­ğeri bir milyar dolar ve üzerindeki işlem) gerçek­leşmezken, 2024’te e-tica­ret devi Hepsiburada’nın Kazakistanlı Kaspi.kz ta­rafından 1,1 milyar dolar bedel ile satın alınması ilk 11 ay itibarıyla gerçek­leşen tek mega işlem ol­du. Aynı sektördeki bir di­ğer önemli işlem ise ABD merkezli finansal yatırım­cı General Atlantic’in In­sider’a yaptığı 500 milyon dolarlık yatırım oldu.

ABD’li Quexco ise Ey­lül 2024’te Mutlu Akü’yü Güney Afrikalı Metair’den 110 milyon dolar bedel ile satın aldı. Tosyalı Hol­ding, Baştuğ Metalurji’nin yüzde 100 hissesini satın alarak endüstriyel üretim alanında önemli bir satın alma gerçekleştirdi. Oyun sektöründe ise 2024 yılı­nın ilk 11 ayında Moon Ac­tive, Spyke Games’in yüz­de 14,3 hissesini 50 mil­yon dolara satın aldı.

2025'te beklenti pozitif

Satın alma ve birleşmelerde pozitif ivmeyi 2025’te de beklediklerini aktaran KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Hizmetleri Lideri, Şirket Ortağı Özge İlhan Acar, şunları söyledi: “Türkiye için 2025 yılı, enflasyonu düşürme ve makroekonomik istikrarı sağlama hedefi doğrultusunda sıkı para politikası ve bütçe açığını azaltmaya yönelik mali düzenlemelerle şekillenecek.

Yatırımcı dostu politikaların da etkisiyle TMT ve enerji sektörlerine ek olarak, endüstriyel üretim ve otomotiv alanında faaliyet gösteren şirketler ile ileri teknoloji kullanarak katma değerli üretim yapan şirketlerdeki satın alma aktiviteleri de artacak.”