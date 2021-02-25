Türkiye'de yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi yüzde 20 arttı

Türkiye'de çevresel duyarlılığın artışıyla ve gerek teknolojik gelişmeler gerekse hükümet politikalarının derinleşmesiyle elektrik üretiminde özellikle hidroelektrik, rüzgâr ve güneş enerjisinin payı arttı.

Elektrik tedarikçileri karşılaştırma sitesi Encazip.com'a göre, 2020'de bir önceki yıla kıyasla yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminde yüzde 20 büyüme elde eden Türkiye'de 21,7 terawatt saat elektrik üretimi ile rüzgâr enerjisi ilk sırada yer aldı.

Rüzgâr enerjisini, 12,7 terawatt saat ile jeotermal ve biyokütle izlerken, toplamda 10,9 terawatt saat üretimle güneş enerjisi üçüncü sırada yer aldı.

Küreselde yenilenebilirden elektrik üretimi 340 TWh arttı

Encazip.com'un açıklamasına göre, küresel ölçekte yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan elektrik üretimi 2020 yılında bir önceki yıla göre 340 terawatt saat (TWh) artışla toplamda 2 bin 805 terawatt saate ulaşarak tüm kaynakları geride bıraktı.

Yenilenebilir enerji üretiminde geçen yıl 732,3 terawatt saat ile Çin lider konumdayken, ABD 489,8 terawatt saatle ikinci, Almanya 224,1 terawatt saatle üçüncü, Hindistan 134,9 terawatt saat ile dördüncü ve Japonya 121,2 terawatt saat ile beşinci sırada yer alırken, yeşil enerji bakımından önemli bir potansiyele sahip Türkiye ise geçen yıl toplamda 45,3 terawatt saat elektrik üretimini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşıladı.

Yenilenebilir enerji üretiminde dünyada en fazla büyüme güneş enerjisinde görülürken, güneş enerjisinden 724,1 terawatt saat elektrik üretimi gerçekleştirildi. Yüzde 12,6 artışla büyümede ikinci sırayı alan rüzgar enerjisinin geçen yıl ki elektrik üretimine katkısı 1429,6 terawatt saat olurken, jeotermal, biyokütle gibi diğer enerji kaynaklarından sağlanan üretim ise 651,8 terawatt saat olarak belirlendi.

"Fosil kaynakların fiyatının yükseliş trendinde olması kaçınılmaz"

Fosil kaynakların eninde sonunda biteceğine dikkat çeken Encazip.com kurucusu Çağada Kırım, "Talebin sürekli arttığı arzın ise giderek azaldığı fosil kaynakların fiyatının yükseliş trendinde olması kaçınılmaz, bundan kurtuluş için tek çözüm yerli ve yenilenebilir enerjiye yatırım yapmak. Kısa vadede maliyeti olsa da bunun uzun vadede faydası tartışılmaz. Bir diğer taraftan, özellikle ihracat pazarlarımızda gittikçe önem kazanan sürdürülebilirlik beklentisi, sanayicimize de kısa sürede yansıyacak. Özellikle Avrupalı alıcılar, Türkiye'de üretilen ürünlere yeşil enerji ile üretilme şartı getirebilir. Tüm bunlar Yeşil Tarife’ye ilgiyi artıracak, toplumun bu konudaki hassasiyeti ise hem çevreye olan zararı azaltacak hem de orta vadede elektrik fiyatlarının düşmesini sağlayacak."