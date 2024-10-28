Türkiye'den geçen boru hatlarından taşınan petrol eylülde yüzde 1,2 azaldı
Türkiye üzerinden geçen boru hatlarından taşınan ham petrol miktarı, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,2 aşağı geldi.
BOTAŞ'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, Eylül ayında 4 boru hattından petrol akışı 25 milyon 609 bin varil oldu. Ağustos ayında taşınan petrol miktarı 25 milyon 925 bin varil seviyesindeydi.
Türkiye üzerinden geçen Irak-Türkiye, Ceyhan Kırıkkale, Batman-Dörtyol, Dörtyol-Ceylan ve BTC olmak üzere 5 ham petrol boru hattı bulunuyor. Ancak Irak-Türkiye petrol boru hattından yaklaşık 2 yıldır petrol akışı yapılmıyor.
Söz konusu ayda Ceyhan-Kırıkkale hattından 2 milyon 563 bin varil, Batman-Dörtyol hattından 3 milyon 90 bin varil ve Dörtyol-Ceyhan hattından 2 milyon 563 bin varil petrol taşındı.
BTC'den gelen petrol miktarı Ağustos ayındaki 16 milyon 849 bin varilden Eylül ayında 17 milyon 393 bin varile çıktı.
Yılın ilk 9 aylık bölümünde ise Ceyhan-Kırıkkale hattından 25 milyon 13 bin varil, Batman-Dörtyol hattından 25 milyon 859 bin varil, Dörtyol-Ceyhan hattından 24 milyon 833 bin varil ve BTC hattından 164 milyon 926 bin varil olmak üzere toplam 240 milyon 631 bin varil petrol akışı gerçekleşti.