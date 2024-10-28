Türkiye'den geçen boru hatlarından taşınan petrol eylülde yüzde 1,2 azaldı

BOTAŞ'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, Eylül ayında 4 boru hattından petrol akışı 25 milyon 609 bin varil oldu. Ağustos ayında taşınan petrol miktarı 25 milyon 925 bin varil seviyesindeydi.

Türkiye üzerinden geçen Irak-Türkiye, Ceyhan Kırıkkale, Batman-Dörtyol, Dörtyol-Ceylan ve BTC olmak üzere 5 ham petrol boru hattı bulunuyor. Ancak Irak-Türkiye petrol boru hattından yaklaşık 2 yıldır petrol akışı yapılmıyor.

Söz konusu ayda Ceyhan-Kırıkkale hattından 2 milyon 563 bin varil, Batman-Dörtyol hattından 3 milyon 90 bin varil ve Dörtyol-Ceyhan hattından 2 milyon 563 bin varil petrol taşındı.

BTC'den gelen petrol miktarı Ağustos ayındaki 16 milyon 849 bin varilden Eylül ayında 17 milyon 393 bin varile çıktı.

Yılın ilk 9 aylık bölümünde ise Ceyhan-Kırıkkale hattından 25 milyon 13 bin varil, Batman-Dörtyol hattından 25 milyon 859 bin varil, Dörtyol-Ceyhan hattından 24 milyon 833 bin varil ve BTC hattından 164 milyon 926 bin varil olmak üzere toplam 240 milyon 631 bin varil petrol akışı gerçekleşti.