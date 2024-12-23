Türkiye'nin boru hatlarında petrol akışı hızlandı!

BOTAŞ'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, kasım ayında dört boru hattından petrol akışı 28 milyon 472 bin varil oldu. Ekim ayında taşınan petrol miktarı 27 milyon 776 bin varil seviyesindeydi.

Türkiye üzerinden geçen Irak-Türkiye, Ceyhan Kırıkkale, Batman-Dörtyol, Dörtyol-Ceylan ve BTC olmak üzere toplam beş ham petrol boru hattı bulunuyor. Ancak, Irak-Türkiye petrol boru hattından iki yıldan fazla bir süredir petrol akışı yapılmıyor.

Ceyhan-Kırıkkale hattından 2 milyon 661 bin varil, Batman-Dörtyol hattından 3 milyon 31 bin varil ve Dörtyol-Ceyhan hattından 2 milyon 664 bin varil petrol taşındı.

Yılın ilk 11 ayına ait veriler

Yılın ilk 11 aylık bölümünde ise Ceyhan-Kırıkkale hattından 30 milyon 607 bin varil, Batman-Dörtyol hattından 31 milyon 784 bin varil, Dörtyol-Ceyhan hattından 30 milyon 429 bin varil ve BTC hattından 204 milyon 61 bin varil olmak üzere toplam 296 milyon 881 bin varil petrol akışı gerçekleşti.

Söz konusu ayda BTC'den gelen petrol miktarı ekim ayındaki 19 milyon 20 bin varilden kasım ayında 20 milyon 116 bin varile çıktı.