Türkiye'nin boru hatlarından geçen petrol miktarı düştü

Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye üzerinden geçen boru hatlarından taşınan ham petrol miktarı, 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,2 düşüş gösterdi.

Geçen yıl dört boru hattından taşınan petrol miktarı 326 milyon 161 bin varilken, 2023 yılında ise bu rakam 342 milyon 999 bin varil seviyesindeydi.

Boru hatlarından geçen petrol miktarı

Türkiye üzerinden geçen Irak-Türkiye, Ceyhan Kırıkkale, Batman-Dörtyol, Dörtyol-Ceylan ve Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) olmak üzere toplam beş ham petrol boru hattı bulunuyor.

Irak-Türkiye petrol boru hattından 2 yıldan fazla bir süredir petrol akışı yapılmasa da 2024 yılı Aralık ayında boru hattından 29 bin varil petrol akışı yaptığı belirtildi.

Geçen yıl BTC'den gelen petrol miktarı 2023 yılındaki 228 milyon 811 bin varilden 224 milyon 142 bin varile indi.

Ceyhan-Kırıkkale hattından 33 milyon 734 bin varil, Batman-Dörtyol hattından 34 milyon 697 bin varil ve Dörtyol-Ceyhan hattından 33 milyon 559 bin varil petrol taşındı.

Aralıkta ise Ceyhan-Kırıkkale hattından 3 milyon 126 bin varil, Batman-Dörtyol hattından 2 milyon 913 bin varil, Dörtyol-Ceyhan hattından 3 milyon 130 bin varil ve BTC hattından 20 milyon 81 bin varil olmak üzere toplam 29 milyon 279 bin varil petrol akışı gerçekleşti.