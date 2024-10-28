Türkiye'nin doğal gaz ithalatı ağustosta arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan rapora göre, geçen yılın ağustos ayında 3 milyar 681,35 milyon Sm3 olan doğal gaz ithalatı, bu yıl aynı ayda 3 milyar 892,53 milyon Sm3 seviyesine çıktı.

İthalatın 384,73 milyon Sm3 kısmı LNG olarak, 3 milyar 507,8 milyon Sm3 kısmı ise boru gazı ile gerçekleştirildi. LNG'nin payı yüzde 9,88, boru gazının payı ise yüzde 90,12 oldu.

Doğal gaz üretimi yüzde 417,6 artışla 217,80 milyon Sm3 olurken, ihracat yüzde 324,88 artışla 189,76 milyon Sm3'e çıktı.

Türkiye'nin doğal gaz tüketimi %3,61 azalarak 3 milyar 383,62 milyon Sm3 oldu. Geçen yılın aynı ayında tüketim 3 milyar 510,34 milyon Sm3 seviyesinde bulunuyordu.

Böylece Ağustos sonu itibarıyla stoklar %17,71 düşüşle 4 milyar 327,06 milyon Sm3 olarak belirlendi. Geçen yılın Ağustos ayı sonunda stoklar 5 milyar 258,32 milyon Sm3 seviyesindeydi.