"Türkiye'nin elektrik ihtiyacı yılda yüzde 4.4 oranında artıyor"

Dünya, iklim değişikliği ile mücadele edebilmek ve böylece çevresel riskleri düşürmek amacıyla sürdürülebilir enerji yatırımlarını artırıyor. Kullandığı enerjinin yüzde 75’ini ithal eden Türkiye’de de yenilenebilir enerji yatırımları artıyor. Yenilenebilir kaynakların, elektrik üretimindeki payının 2024 sonunda yüzde 42,7’den yüzde 45'e ulaşması bekleniyor.

2024 yılı Ekim sonu itibariyle elektrik üretimimizin; yüzde 34,6’sı kömürden, yüzde 17,7’si doğal gazdan, yüzde 22,9’u hidrolik enerjiden, yüzde 10,4’ü rüzgârdan, yüzde 8,2’si güneşten, yüzde 3,2’si jeotermal enerjiden ve yüzde 3’ü ise diğer kaynaklardan gerçekleştirildi. Bu sonuçlar gösteriyor ki yenilenebilir enerji kaynaklarımızın, fosil yakıtlara oranı hâlâ oldukça düşük. Türkiye'nin büyüyen enerji talebinin karşılanması, dışa bağımlılığının azalması ve enerji arz güvenliğinin sağlanması için endüstriden otellere, hastanelerden alışveriş merkezlerine kadar birçok alanda yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmak kritik önem taşıyor.

Sanayi sektörü, enerjisinin yüzde 2.22’sini yenilenebilir kaynaklardan sağlıyor

Yalnızca sanayi sektörü, toplam nihai enerji tüketiminin yüzde 28.44’ünü elektrikten sağlıyor. Yenilenebilir enerji, sanayi sektörünün enerji tüketiminden sadece yüzde 2.22 pay alıyor. EPDK verilerine göre, 2023 yılı itibarıyla endüstride tüketilen enerjinin yüzde 77.48’ini fosil yakıtlar oluşturuyor. Bu nedenle yenilenebilir enerji yatırımları artsa da hala yeterli seviyelerde değil.

GES, ‘Sınırda Karbon’ uygulamasının mali yükümlülüklerini azaltacak

Fabrikalar, çatılarında veya herhangi bir lokasyonda bulunan arazilerinde, GES yatırımı yaparak, tükettikleri elektriğin bir kısmını veya tamamını güneşten temin edebilir ve sürdürülebilirlik adımlarını destekleyebilirler. Fabrikaların karbon ayak izlerini düşüren bu yatırım, Avrupa Birliği’nin (AB) yeni bir ticaret sistemi olarak adlandırılan ve 2026'dan sonra başlaması planlanan ‘Sınırda Karbon’ uygulamasının da mali yükümlülüklerini azaltacaktır. Kısacası; yeşil, kârlı ve güçlü bir sanayi için GES yatırımı yapmak şart. Üstelik bu yatırım, GES’in kurulduğu bölgeye göre değişmekle birlikte 4 ila 6 yıl gibi kısa bir sürede kendini amorti ediyor.

Üçay Mühendislik olarak, yenilenebilir enerji sektöründe çeyrek asra yaklaşan tecrübelerimiz ile müşterilerimize, çatı GES kurulumlarında profesyonel ve yüksek verimli çözümler sunuyoruz.” dedi.