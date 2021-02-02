Türkiye’nin elektrik tüketimi ocakta yıllık yüzde 0,63 arttı

Ocak döneminde gerçekleşen elektrik tüketim hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,63 artış ile 26,89 TWh seviyesine yükseldi. 2020 yılının ilk ayında ise ülke genelinde toplam 26,73 TWh elektrik tüketilmişti. Bu dönemde, ulusal elektrik üretim seviyesi yıllık yüzde 0,62 artışla

26,99 TWh seviyesine ulaştı. Tüm ulusal kaynaklardan Ocak 2020 döneminde ise 26,83 TWh hacminde elektrik üretilmişti.



Doğal gaz kaynaklı elektrik üretimi Ocak döneminde yıllık bazda yüzde 12,08 artış ile 8,24 TWh seviyesine yükseldi. 2020 yılı Ocak ayında ise 7,35 TWh hacminde gaz kaynaklı elektrik üretimi gerçekleştirilmişti.



Bu dönemde ithal kömür kaynaklı elektrik üretimi yıllık yüzde 12,65 düşüş ile 5,47 TWh seviyesine geriledi. Bu kaynaktan bir önceki yılın aynı döneminde ise 6,26 TWh’lik elektrik üretilmişti.

Ocak ayı boyunca tüm ulusal termik kaynaklardan 18,16 TWh elektrik üretildi. Bu rakam yıllık bazda yüzde 3,21’lik bir artışı temsil ediyor.



2020 Ocak’ta ise bu kaynaktan 17,60 TWh elektrik üretimi gerçekleşmişti. Aynı dönemde akarsu tipli HES üretimi yıllık yüzde 27,02 azalışla 0,89 TWh elektrik üretildi. 2020 Ocak ayında ise bu santrallerden 1,22 TWh’lik üretim yapılmıştı.

TEİAŞ verilerine göre, Ocak döneminde barajlı HES’lerden üretilen toplam elektrik hacmi yıllık bazda yüzde 19,99 düşüş kaydetti ve 3,40 TWh seviyesine geriledi. Bu rakam bir önceki yılın aynı döneminde ise 4,25 TWh idi.



Tüm hidrolik kaynaklardan Ocak ayı boyunca üretilen elektrik yıllık bazda yüzde 21,56 azalışla 4,29 TWh olarak gerçekleşti. 2020 yılının Ocak döneminde ise 5,47 TWh düzeyinde HES kaynaklı elektrik üretilmişti.



Rüzgar enerjisinden bu dönemde üretilen elektrik hacmi ise yıllık yüzde 20,10 artış ile 2,87 TWh seviyesine yükseldi. 2020 Ocak döneminde ise 2,39 TWh seviyesinde RES üretimi kaydedilmişti.