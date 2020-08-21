Türkiye'nin en büyük doğalgaz keşfi

21 Ağustos 2020

Kadir Has Üniversitesi Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Volkan Ediger, Dünya Gazetesi Enerji Editörü Mehmet Kara'nın sorularını yanıtladı.

Kadir Has Üniversitesi Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi (CESD) Müdürü Prof. Dr. Volkan Ediger: Doğalgaz bulunması çok sevindirici bir haber. İlk petrol keşfimizi 1948’de yaptık. Doğalgaz keşfimizi ise Trakya’da 1970’li yıllarda yapmıştık. Enerjide bu kadar bağımlı olduğumuz bir dönemde bu keşif çok önemli. Enerjiye dışa bağımlılığın olduğu dönemde bulunması çok çok önemli. Bir kuyu açıldı. Yarısı delindi. Bin metrede şu an. İkinci bin metre de delinecek. İkinci üçüncü seviyeler de test edilecek. Akış testleri yapılacak.

İşin akışı nasıl olacak?

Volkan Ediger, İşin akışı şu sözlerle anlattı: Rezerv yeterli ise sabit kuyular açılacak. Başka kuyular açılacak. Üretim kuyuları açılacak. Oraya depolar yapılacak, sonra da boru hattı kurulacak. İspatlanmış rezerv olabilmesi için daha çok çalışma yapılacak. Bütün prosedürlerin tamamlanması gerekir.