Türkiye'nin en büyük doğalgaz keşfi

Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan, Dünya Gazetesi Enerji Editörü Mehmet Kara'nın sorularını yanıtladı.

Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan: Bu gaz ile birlikte Doğu Akdeniz’deki gazı düşündüğümüzde, en önemlisi ticaret merkezi olmaya hazırlanmamız gerekir. Bu yılın sonunda bir hedefimiz var. Yenilenebilir enerjiyi hidrojene dönüştürme projesi var. Bu enerjiyi doğalgaz hatlarına vermek üzere çalışıyoruz. Yenilenebilir enerjinin hidrojene dönüştürülmesi konusunda Avrupa ülkelerinde de ciddi çalışmalar var. Daha ucuza elde edilen bir kaynak olacaktır bu. Yenilenebilir enerji doğalgaz fiyatlarını düşüren unsur olacaktır. Doğalgaz bulunması ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. İnşallah daha başka kaynaklar da bulunur.