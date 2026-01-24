Türkiye’nin enerji hedefi büyüyor! Bayraktar: Dünyanın farklı bölgelerinde daha aktif olmayı hedefliyoruz

Bakan Bayraktar, Libya'nın başkenti Trablus'ta düzenlenen Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi 2026 kapsamında "Stratejik Ortaklıklar: Libya'yı Küresel Bir Enerji Lideri Olarak Konumlandırmak" başlıklı bakanlar panelinde konuştu.

Türkiye'nin enerji politikasını paylaşan Bayraktar, önceliğin enerji arz güvenliği olduğunu söyledi.

Bayraktar, Türkiye'nin son 20 yılda artan enerji talebinin gelecek 30 yılda 3 katına çıkmasının beklendiği ifade ederek, "Yapay zeka, veri merkezleri, soğutma ve benzeri yüksek talep yaratan unsurlar bu artış hesaplarına henüz tam olarak dahil edilmiş değil. Dolayısıyla büyük ihtimalle söz konusu talep üç kattan fazla artacak. Bu nedenle artan bu talebi mutlaka yönetmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Bir diğer konunun ise ithalat bağımlılığını azaltmak olduğunu aktaran Bayraktar, "Doğal gaz, petrol ve kömür açısından dünyanın dört bir yanından önemli miktarda enerji ithal ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bayraktar, son olarak Türkiye'nin "güçlü ve iddialı" iklim hedeflerine de dikkati çekerek, Türkiye'nin 2050'lerin başında karbon nötr bir ekonomi olmayı amaçladığını dile getirdi.

Bu kapsamda geliştirilen politikaların bu üç temel zorluğu birlikte ele almaya odaklandığını belirten Bayraktar, "Bu sebeple bu süreçte yenilenebilir enerji çok önemli bir rol oynuyor. Güneş, rüzgar, jeotermal ve biyogazda büyük bir potansiyele sahibiz. Her yıl enerji karmamıza 8-9 gigavat yeni güneş ve rüzgar kapasitesi ekliyoruz. Bunun yanında son derece iddialı ve kapsamlı bir enerji verimliliği programımız bulunuyor." dedi.

Bayraktar, Türkiye nükleer enerji hedeflerine de değinerek, bu yıl ilk reaktörün devreye girmesinin ve nükleer enerjiden ilk elektriğin üretilmesinin hedeflendiğini aktardı.

"Dünyanın farklı bölgelerinde daha aktif olmayı hedefliyoruz"

Türkiye'nin petrol ve doğal gaz çalışmalarına ilişkin de Bayraktar, şunları kaydetti:

"Ulusal petrol şirketimiz halihazırda günlük yaklaşık 300 bin varil petrol ve gaz üretiyor. Son on yılda yeni bir strateji geliştirerek deniz ve kara sahalarımıza odaklandık ve bunun ilk sonuçlarını almaya başladık. Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası’ndan şu anda günlük yaklaşık 60 bin varil petrol eşdeğeri gaz üretiyoruz. Bu yıl ise bir başka dönüm noktası olarak üretimi iki katına çıkaracağız, doğal gaz üretimi 120 bin varil petrol eşdeğerine ulaşacak. 2028'de ise mevcut üretimimizi dört katına çıkarmayı hedefliyoruz. Bunun yanında Gabar Sahası'nda da günlük yaklaşık 80 bin varil üretimimiz var."

Bayraktar, potansiyelin çok daha yüksek olduğunu belirterek, "Uluslararası işbirliğiyle, ki bu nedenle Libya'dayız, burada bulunan meslektaşlarımızla çok güçlü ve iddialı hedeflerimiz ve ortak çalışmalarımız var. Türkiye, yakın zamanda Libya'da hem kara hem de deniz sahalarında çok daha aktif olacak. Libya'nın yanı sıra Chevron, ExxonMobil ve bazı uluslararası petrol şirketleriyle de iyi bir anlayış geliştirdik. Önümüzdeki yıllar ve on yıllar boyunca dünyanın farklı bölgelerinde daha aktif olmayı hedefliyoruz."

Türkiye'nin bu kapsamda yeni projeler için görüşmeler yürüttüğünü anlatan Bayraktar, "Amacımız, 2028 yılına kadar ulusal petrol şirketimizi günlük yarım milyon varil petrol ve gaz üreten bir seviyeye taşımak. Bir sonraki hedefimiz ise dünyanın önde gelen petrol ve gaz üreticilerinden biri olmak. Bunun için yetkin şirketlerle ortaklık ve işbirliğini genişletmemiz gerekiyor." bilgisini paylaştı.

Bayraktar, mevcut arz portföyünü de çeşitlendirmek için çalıştıklarını ifade ederek, "Bu nedenle Türkiye, ağırlıklı olarak ABD'li ihracatçılar ve tedarikçilerle uzun vadeli enerji anlaşmaları imzalıyor. Çeşitlilik, uzun vadeli ve sürdürülebilir enerji kalkınmasının anahtarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya genelinde çok sayıda jeopolitik gerilim ve belirsizlik bulunduğunu, bu tür gelişmelerin enerjiyi doğrudan etkilediğini kaydeden Bayraktar, "Ancak tüm bu karmaşa içinde kendi yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Ben buna 'Türk yolu' diyorum." ifadesini kullandı.

Bayraktar, "Önümüzdeki yıllar ve on yıllar boyunca karşılaşacağımız bu belirsizlikleri yönetebilmek için siyasi irade ve kararlılık kilit öneme sahip. Bunun hemen ardından ise bugün burada Libya'da gördüğümüz gibi, güçlü uluslararası işbirliği geliyor. Karşı karşıya olduğumuz tüm bu zorlukların üstesinden gelmenin anahtarı, güçlü ve samimi uluslararası ortaklıklardır." değerlendirmesinde bulundu.