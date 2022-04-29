Türkiye’nin enerji ithalatı faturası yüzde 154,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, 2022 yılı Mart ayında Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,7 artarak 30 milyar 878 milyon dolar oldu.

Bu tutarın 8 milyar 410 milyon 156 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yılın mart ayında bu rakam 3 milyar 302 milyon 465 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece Türkiye’nin 2022 yılı Mart enerji ithalatı faturası yüzde 154,7 oranında artış kaydetti.

Söz konusu dönemde, sanayi üretimindeki artış, ekonomik aktivitelerdeki canlanma ve küresel piyasalarda enerji fiyatlarının yükselmesiyle ülkede ithalat faturası da arttı.

Öte yandan, ham petrol ithalatı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,2 artarak 2 milyon 668 bin 276 tona çıktı.