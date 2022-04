“Türkiye’nin enerji kaynakları hamlesi paha biçilemez bir öncelik kazandı”

Takip Et

Küresel ve bölgesel gelişmeler çevre dostu yenilenebilir enerji kaynaklarının ekonomik, siyasal ve sosyolojik anlamda her geçen gün önemi artırıyor.

Türkiye ekonomisinde yenilenebilir enerjinin artan rolünün önemine dair açıklamalarda bulunan Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Derneği (YENADER) Başkanı Prof. Dr. Kerem Alkin, ekonomi politiğin bu ölçüde karmaşıklaştığı bir konjonktürde enerji alanında yaşanan sorunların, yenilenebilir enerjinin önemini daha da perçinlediğine dikkat çekti.

Küresel ölçekte, modern hayatın her alanında enerjiye olan ihtiyacın yenilenebilir enerji kaynaklarına talebi hızla artırdığına dikkat çeken Alkin, devamında şunları söyledi: “Türkiye’nin küresel üretimdeki iddiasına ve ihracat rekorlarına bağlı olarak artan enerji talebi, ülkemizin enerji alanında dışa bağlılığını azaltacak hamleleri ve yatırımları da hızlandırmış durumda. Bu tablo, sürdürülebilir çözümler adına, enerji alanında da hem çevre dostu hem de yerli enerji kaynakları olan yenilenebilir enerjiyi ön plana çıkıyor. İklim değişikliğinin yıkıcı etkileri dünyanın her tarafında her geçen gün daha çok fark ediliyor. İklim diplomasisinin de önem kazanmasıyla dikkatlerin yoğunlaştığı, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı-COP 26’dan olumlu bir sonuç çıkmadı. Bu sonuca rağmen iklim değişikliği konusunda tüm dünyada çalışmalar devam ederken Ukrayna-Rusya krizinin de patlak vermesiyle yeni yeşil düzene yönelik çağrı ve politikalar artış gösterdi. Türkiye’nin de son 5 yıl adeta katlanarak ilerleyen yerli ve milli enerji kaynakları ve teknolojileri hamlesi böylesi bir konjonktürde paha biçilemez bir önem kazandı.”

“Kaynakları maksimum düzeyde kullanmak büyük önem taşıyor”

Türkiye’nin 50-55 milyar dolara ulaşan enerji ithalatı olduğunu belirten Alkin, enerjideki dışa bağımlılığımız ülke ekonomisini olumsuz etkilediği söyledi. Mevcut coğrafi yapının yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretmek için oldukça büyük bir potansiyeli bulunduğunu kaydeden Alkin, “Yerli ve milli kaynaklar ile bu potansiyelin daha iyi ve etkin kullanılması ülke ekonomisine de oldukça katkı sağlayacak. Enerji alanında dışa bağımlılığı minimum seviyeye indirmek için yenilenebilir enerji kaynaklarını maksimum düzeyde kullanmak çok büyük önem taşıyor. Ülkemiz 2000’li yıllarda çok düşük yenilenebilir enerji kapasitesine sahipken, bu alanda yaptığı yatırımlarla toplam yenilenebilir enerji kurulu gücü bakımından Avrupa’da 5’inci, dünyada 12’inci sıraya yükseldi. Potansiyelimizi doğru kullanıp, bu alandaki yatırımlara hız kesmeden devam edersek yenilenebilir enerji üretimi ile hem cari açık kapanacak hem de enerji alanında kendi kendine yetebilen bir ülke olarak dünyada yükselen yıldız konumuna geleceğiz.” şeklinde konuştu.

“Enerjinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi büyük”

Ülkelerin gelişmişlik göstergesinin temel faktörlerinden birinin temiz ve kaliteli yenilenebilir enerji kaynakları olduğunu söyleyen Alkin, şunları kaydetti: “Enerjinin ekonomik büyüme üzerindeki rolü çok önemli. Çünkü ülkelerin hem bireysel hem de milli gelir seviyesinin belirlenmesi anlamında en önemli göstergelerden biri. Çünkü yüksek enerji tüketilen ülkelerin ekonomisinde enerji tüketiminde mevcut dalgalanmalar ülke ekonomisini ciddi oranda etkiliyor. Tüm bunlara ek yenilenebilir enerji alanında oluşan ek istihdam, işsizlik oranlarının düşmesine yardımcı olurken refah düzeyinin artmasına katkı sağlıyor. Ayrıca yerli kaynak kullanımına dayanan yenilenebilir enerji, yurt içindeki tüketim ve yatırım harcamalarının artmasına yardımcı oluyor.”