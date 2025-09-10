Türkiye'nin enerji portföyü genişliyor! BOTAŞ ile ABD’li Cheniere arasında 1,2 milyar metreküplük LNG anlaşması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin enerji stratejisinde önemli bir adım atıldığını duyurdu. Bakan Bayraktar, BOTAŞ ile ABD’li LNG üreticisi Cheniere arasında 1,2 milyar metreküplük LNG tedarik anlaşması imzalandığını açıkladı.

Bayraktar, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“BOTAŞ ile ABD’li LNG üreticisi Cheniere arasında 1,2 milyar metreküplük LNG tedarikini kapsayan bir anlaşmaya imza attık. Bu iş birliği, orta vadeli LNG stratejimiz çerçevesinde portföy çeşitliliğini artırırken, piyasa odaklı, esnek ve ticareti önceleyen yeni iş modellerinin gelişimine de katkı sağlayacaktır.”

Türkiye’nin LNG stratejisine katkı

Türkiye, enerji arz güvenliğini güçlendirmek ve doğal gaz portföyünü çeşitlendirmek için son yıllarda LNG anlaşmalarına ağırlık veriyor. Cheniere ile imzalanan bu anlaşma da Türkiye’nin orta vadeli LNG stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Bu adımın, Türkiye’nin enerji ticaret merkezi olma hedefini desteklemesi bekleniyor.