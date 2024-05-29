Türkiye’nin ilk yüzer GES’i haziranda üretime başlıyor

Elazığ'da Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürlüğünce Keban Baraj Gölü'ne kurulan 1 megavatlık Kuzova Yüzer Güneş Enerjisi Santrali (GES), gelecek ay elektrik üretimine başlayacak. DSİ 9’uncu Bölge Müdürlüğünce Keban Baraj Gölü kıyısında bulunan 7 köyde 47 bin 830 dekarlık araziyi sulamada kullanılan Kuzova Pompaj Sulama Tesisinin yanına 2 megavat kapasiteli GES kuruldu.

Söz konusu yatırıma, yenilenebilir güneş enerjisinden faydalanmak ve çiftçilerin arazilerini sulamak için kullandığı elektrikte maliyeti azaltmak amacıyla bir yenisi daha eklendi. DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından Fatmalı köyü Beşevler mezrası mevkisindeki Keban Baraj Gölü üzerine yüzer GES kuruldu.

Türkiye'nin ilk yüzer güneş enerjisi santrali olma özelliğine sahip GES ile yıllık 1 milyon 806 bin kilovatsaat enerji elde edilmesi hedefleniyor. Yüzer GES'in 15 dönüme kurulan ve faaliyete geçen 2 megavat kapasiteli karasal GES ile bölgedeki 47 bin 830 dekar arazinin sulanması için kullanılan enerjinin yaklaşık yüzde 40'ını karşılaması öngörülüyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan DSİ 9. Bölge Müdürü Sebahattin Şamcı, Keban Baraj Gölü çevresinde tarımsal üretim yapan çiftçinin elektrik giderine katkı sunmak için bu çalışmanın hayata geçirildiğini söyledi. Kuzova bölgesindeki çiftçinin en büyük giderinin enerji olduğuna işaret eden Şamcı, "Güneş enerjisinden faydalanmak için kurum olarak bir proje gerçekleştirdik.

Karasal ve yüzer GES olarak iki kısım halinde inşaatına başladık. Şu an 2 megavatlık karasal GES'in inşaatı tamamlandı. 1 megavatlık yüzer GES'i de şu anda tamamlamış, kabul aşamasına getirmiş durumdayız. Türkiye'de ilk defa yüzer GES projesini Elazığ'da uyguladık. Yüzer GES'te bin 840 panel döşendi" dedi.

“Yüzer GES’te 6 dönüme sığabiliriz”

Bu projeden sonra Türkiye'nin diğer barajlarında da yüzer GES kurulmasının konuşulmaya başlandığını dile getiren Şamcı, çıkan kanunla da göl ve barajlarda yüzer sistem enerji tesisi kurulmasının önünün açıldığını bildirdi.

Şamcı, "Türkiye'de ilk yapılan karasal GES'lerden biri de Kuzova'da yapıldı. Yüzer GES de Kuzova'da yapıldı. Amacımız aynı zamanda karasal GES ile yüzer GES arasında enerji üretimini de kıyaslayarak bundan sonra yapacağımız projeler için ön bir inceleme yapmak.

Yüzer GES'lerin karasal GES'e göre maliyeti biraz daha yüksek ancak yaklaşık yüzde 15 daha fazla enerji elde ediliyor. Ayrıca karasal GES'de 1 megavat için 15 dönüm yer işgal etmek zorunda kalınırken yüzer GES'te 6 dönüm alana sığmak mümkün. Yüzer GES sayesinde boş ve taşlık arazilerin de tarıma kazandırılabilir.

"Amacımız çiftçiyi desteklemek"

Kuzova GES'te şu anda 3 megavatlık bir enerji tesisi inşa edildiğini dile getirerek, bunun yıllık gelirinin yaklaşık 17 milyon lira olacağının altını çizen Şamcı, “Kuzova GES'te 2024 yılı için öngördüğümüz enerji gideri yaklaşık 33 milyon lira. Planladığımız 6 megavatlık GES'in 2 megavatını karasal GES, 1 megavatını yüzer GES olarak kurduk. Kalan 3 megavatı da yüzer GES yapacağız. Amacımız çiftçiyi destekleyerek, çiftçinin enerji maliyetini azaltmak. Bu yıl sulama sezonuna girdiğimizde, pompaları çalıştırdığımızda enerjimizi yüzer GES ve karasal GES ile sağlayarak çiftçimizi desteklemiş olacağız" ifadelerini kullandı.