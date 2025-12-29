Türkiye’nin LNG tedarikinde yeni adım: BOTAŞ anlaşmayı imzaladı

Şirket tarafından yapılan açıklamada, BOTAŞ’a tedarik edilecek LNG’nin ABD’nin Louisiana eyaletinde yapımı süren LNG tesisinden sağlanacağı belirtildi. Bu durum, Türkiye’nin LNG tedarikinde kaynak çeşitliliğini artırması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ABD’nin Louisiana eyaletinde yapımı devam eden LNG tesisinden BOTAŞ'a tedarikin sağlanacağı ifade edildi. 9 yıl boyunca BOTAŞ’a toplam 5,8 milyar metreküp LNG sağlayacak.

Uzlaşma eylül ayında duyurulmuştu

BOTAŞ ile Woodside arasında LNG tedarikine ilişkin uzlaşmanın eylül ayında kamuoyuna duyurulmasının ardından, yapılan son açıklamayla birlikte iki kurum arasındaki anlaşma resmen yürürlüğe girdi.