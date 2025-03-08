Türkiye'nin Mart 2025 itibarıyla günlük petrol üretimi: 132 bin varil

Türkiye'nin enerji üretimine yönelik çalışmaları konusunda bilgi veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'dan üretilen petrolün Türkiye'nin ekonomisine yıllık 2 milyar dolar katkı sağladığını ifade etti ve "Mevcut durumda Türkiye'nin günlük petrol üretimi 2025 mart başı itibarıyla toplam 132 bin varile ulaştı" açıklamasında bulundu.

2021'de Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfi olarak adlandırılan Gabar başta olmak üzere, Van, Diyarbakır, Türkiye-Suriye sınırının kuzey kısmında toplam 153 petrol arama kuyusu açılacağını belirten Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'nin yerli üretimle enerjide bağımsız olma yolunda ivme kazandırdığı arama ve üretim çalışmaları kapsamında Gabar'da 95 kuyudan üretilen günlük petrol miktarı mart başı itibarıyla 78 bin varile ulaştı."

Sakarya Gaz Sahası'nda günlük üretim: 7 milyon metreküp

2020'de Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 7 milyon metreküp üretim yapıldığını anımsatan Bayraktar, "Bu miktar yaklaşık 3 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılıyor. Bu anlamda Türkiye, doğal gazın keşfinden karaya ulaştırılması sürecinde önemli bir başarı gösterdi. Sahadaki petrol üretiminin Ramazan Bayramı'nda günlük 9,5 milyon metreküpe çıkarılması hedefleniyor" dedi.

2025 Yılı Yatırım Programı

AA'ya yaptığı açıklamada, Sakarya Gaz Sahası'nın bulunduğu kıyıdan yaklaşık 160 kilometre açıkta sabitlenecek platformla söz konusu sahada doğal gaz üretiminin 2026'nın ortasında 20 milyon metreküpe ulaştırılmasının hedeflendiğine dikkati çeken Bayraktar, "Günlük 20 milyon metreküp gaz miktarı, 8,5 milyon konut abonesinin ihtiyacına tekabül ediyor. Bu çalışmalarla Türkiye'de bulunan hanelerin tamamının doğal gaz ihtiyacının 2028'de Sakarya Gaz Sahası'ndan üretilen gazdan karşılanması hedefleniyor. Yeni keşifler için çalışmalar, tespit edilen yeni sahalarda sürdürülüyor" dedi.

Bakan Bayraktar, ayrıca "2025 Yılı Yatırım Programı" kapsamında enerji sektörüne yapılacak 259 milyar liralık kamu yatırımı içinde doğal gaz, petrol arama ve üretim faaliyetlerine 140,7 milyar lira, doğal gaz depolama ve iletim altyapısına 45,8 milyar lira ayrıldığını sözlerine ekledi.