Türkiye'nin nisan ayı doğal gaz tüketimi Avrupa'nın yüzde 18’ini oluşturdu

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) "Nisan 2025 Doğal Gaz Sektör Raporu"nu yayımladı.

Rapora göre, Nisan 2025 döneminde Avrupa'da toplam doğal gaz tüketim miktarı 29,1 milyar m3 oldu. Almanya, Nisan 2025 döneminde toplam 5,5 milyar m3 doğal gaz tüketimi ile Avrupa’da en fazla doğal gazın tüketildiği ülke olurken, Almanya’yı 5,2 milyar m3 tüketim ile Türkiye, 4,2 milyar m3 tüketim ile İtalya takip etti.

2025 yılı Nisan ayı tüketiminin en yüksek olduğu ülke olan Almanya’nın doğal gaz tüketimi Avrupa doğal gaz tüketiminin yüzde 19’unu oluştururken, Türkiye'nin Nisan 2025 doğal gaz tüketimi Avrupa doğal gaz tüketiminin yüzde 18’sini oluşturdu.

AB Başkentleri doğal gaz satış fiyatı

Avrupa başkentlerinde ortalama mesken doğal gaz satış fiyatı 2025 Nisan ayında geçen aya göre yüzde 2 azalarak 10,3 eurocent/kWh oldu.