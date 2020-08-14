Türkiye'nin Rusya'dan doğal gaz alımı yüzde 40'tan fazla azaldı
Türkiye'nin Rusya'dan doğal gaz alımı 2020 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40'tan fazla azaldı.
Gazprom'un açıkladığı Ocak-Haziran dönemi verilerine göre, 2019'un ilk 6 ayında Rusya'dan 8,11 milyar metreküp doğal gaz alan Türkiye, 2020'in aynı döneminde sadece 4,73 milyar metreküp gaz alımı yaptı.
Rusya'nın Almanya'ya doğal gaz ihracatı 26,98 milyar metreküpten 20,13 milyar metreküp seviyesine geriledi.
Gazprom'un Türkiye'ye içinde yer verdiği Batı Avrupa bölgesine toplam doğal gaz ihracatı da 2020'nin ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemindeki 75,3 milyar metreküpten 60,09 milyar metreküpe indi.
Doğu Avrupa'ya ihracat 20,88 milyar metreküpten 17,73 milyar metreküp seviyesine düştü.
(Kaynak: Foreks)