Türkiye'ye petrol ihracı yeniden başlıyor
Bağdat ve Erbil, Irak'ın kuzeyinden petrol ihracına yeniden başlatılması için nihai anlaşmayı bugün imzalayacak.
Haber Merkezi
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Irak federal hükümeti ile Kürt Bölgesel Yönetimi ülkenin kuzeyinden petrol ihracına yeniden başlatılmasına yönelik nihai anlaşmaya varırken, anlaşma bugün imzalanarak duyurulacak.
Bağdat hükümet yetkilisi Reuters'a yaptığı açıklamada, Ceyhan boru hattı üzerinden petrol ihracını yeniden başlatılması için Türkiye'ye resmi bir talep gönderildiğini belirterek, birkaç saat içinde ihracın yeniden başlayacağını söyledi.