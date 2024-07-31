Türkmen gazında 20 yıl hedefi: 300 milyar metreküp gaz hacmine ulaşmak

Bakan Alparslan Bayraktar, Türkmenistan ziyaretinde Türkmengeologiya Başkanı Gurbangeldi Garlyev, Türkmenistan Enerji Bakanı Annageldi Saparov, Türkmengaz Başkanı Maksat Babayev, Türkmenistan Petrol ve Doğal Gazdan Sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Batır Amanov ve Türkmen Petrol Başkanı Guvanç Agacanov ile görüştü.

Türkmen gazının Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya gönderilmesiyle ilgili bir proje üzerinde çalıştıklarını belirten Bayraktar: "Olması gereken aslında Hazar geçişli bir boru hattıyla çok daha büyük miktarlarda ve uzun süreli bir anlaşmayla bu doğal gazın batıdaki piyasalara, Türkiye ve Batı'ya, Avrupa'ya ulaşması. Ama kademe kademe, aşama aşama oraya geleceğimize inanıyoruz. Ama hızlı bir şekilde de Türkiye'nin bu doğal gaza erişimi ve bunun belki bir miktarının özellikle Güneydoğu Avrupa'daki ihtiyacı karşılamak üzere Avrupa'ya intikalini konuştuk" dedi.

Gündemimizde maden ve elektrik de var

Bayraktar, madenler alanında da Türkmenistan'ın ciddi potansiyeli olduğunu ifade ederek, "Madenlerle ilgili de belki bir ilk yaşanacak çünkü şirketlerimizin buradaki varlıklarını arama tarafında ondan sonra üretim tarafında yer alması noktasında bir mutabakatımız oldu" değerlendirmesini yaptı.

Elektrik konusuna da değinen Bayraktar, "Türkmenistan'ın bu potansiyelini yine farklı yollarla Türkiye'ye getirebilmek için de ciddi bir çalışmanın içerisindeyiz. Bu ziyaretimiz sadece doğal gaz, petrol odaklı olmadı. Ama bunun yanına madeni ve elektriği de yoğun bir şekilde gündemimize almış durumdayız" ifadelerini kullandı.

Doğal gaz sahalarında ortak üretim

Bayraktar, görüşmeler sırasında Türkmenistan'ın doğal gaz sahalarında ortak üretim konusunu ele aldıklarını belirterek, hedeflenen doğal gaz hacmi ve iletim yöntemine de değindi: "Önümüzdeki 20 yıl boyunca her yıl 15 milyar metreküpten yaklaşık 300 milyar metreküplük bir gaz hacmine ulaşmayı hedefliyoruz. Tabii buna nihai anlamda ulaşabilmemiz için mutlaka boru hattına ihtiyacımız var. Ama mevcut altyapıyı kullanarak da takas yöntemiyle, swap yöntemiyle de mutlaka biz hızlı bir şekilde ilk etapta 2 milyar metreküplük bir gaz hacmiyle beraber de çalışmaya başlamak istiyoruz."