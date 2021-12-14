Tüzel kişiler ürettiği elektriğin yüzde 40'ını satabilecek
Üretim lisansı sahibi tüzel kişiler 2022'de ürettiği elektriğin yüzde 40'ını piyasada satabilecekler.
Reuters
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Elektrik üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin bir takvim yılı içinde yıllık elektrik üretim miktarının piyasada satılabilecek oran sınırı 2022 yılı için değiştirilmeden yüzde 40 olarak belirlendi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Söz konusu oran, 2021 yılı için de yüzde 40 olarak belirlenmişti.
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