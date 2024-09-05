Ukrayna gaz sevkiyat sözleşmesini uzatmazsa, Rusya TürkAkım'ı kullanabilir

Rusya'da düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu’nun ana oturumunda söz alan Putin, Ukrayna ile bu yıl sonunda sona erecek doğal gaz transit sözleşmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.. Putin, Ukrayna’nın sözleşmeyi uzatmaması halinde Avrupa’ya sevkiyatın düşeceğini ancak bunun 'kendi kararları' olduğunu söyledi.

Alternatif güzergahlar

Rusya’nın farklı güzergahlar üzerinden Avrupa’ya sevkiyat gerçekleştirebileceğini anlatan Putin, “Sevkiyat diğer güzergahlardan, özellikle de TürkAkımı üzerinden gider. Kısmen Mavi Akım üzerinden de olabilir ancak bu iç tüketim içindir” dedi.

Almanya’nın Ukrayna ve Türkiye üzerinden doğal gaz alabileceğini belirten Putin, “Ancak Baltık Denizi’nden geçen hattan (Kuzey Akım) alamazlar. Benim düşünceme göre, bu profesyonel bir tür biçimsizlik ve şizofreni. Sadece saçmalık. Eğer istemiyorlarsa, almak zorunda değiller. Dünyanın diğer bölgelerine tedarikimizi kademeli olarak artıracağız” şeklinde konuştu.

2025 hedefi: 'Sibirya’nın Gücü' hattından Çin'e 38 milyar metreküp sevkiyat yapmak

Putin, Çin’e gelecek yıldan itibaren Sibirya’nın Gücü hattı üzerinden yılda 38 milyar metreküp sevkiyatı yapacaklarına ve ilave güzergahlar üzerinde de çalıştıklarına işaret ederek, “Dünya ekonomisi Rus enerji kaynakları olmamasına dayanamaz. Bu imkansız ama başardıklarını düşünelim. Fiyatlar sadece gökyüzüne fırlar ancak yine de satın almak zorunda kalırlar. Bunun yapılması gerektiğine yönelik açıklamalar kibir ve kendine aşırı güvenden kaynaklanırken, çok da akıl karı değil.” değerlendirmesinde bulundu.