Uludağ Enerji, elektrik üretimine de giriyor

Hüseyin GÖKÇE

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da görevli elektrik tedarik lisansına sahip olan Uludağ Enerji, yılın ilk yarısında yaşanan hisse değişiminin ardından mevcut faaliyetlerine yeni iş modelleri ekliyor. Hisseleri uluslararası sürdürülebilir altyapı yatırım fonu Actis’e geçtikten sonra görevini sürdüren CEO İsmail Ergüneş, satın alma süreci tamamlanmasının ardından firmanın yatırım planlarının aynen devam ettiğini söyledi.

Önümüzdeki döneme yönelik üretim tarafına odaklandıklarını dile getiren İsmail Ergüneş, bunun temelini de güneş paneli kurmak isteyen müşterilere, proje aşamasından, finansman, kurulum, işletme, bakım ve devir işlemlerini kapsayan hizmet vermenin oluşturacağını anlattı.

Gazetecilerle bir araya gelen Ergüneş, hizmet vermek istedikleri hizmeti kısmen veren şirketler bulunduğunu ifade ederken, “Bizim farkımız şu olur uluslararası piyasalardan buna banka borçlanmasının yanı sıra direk fonlardan öz kaynakta bulur yatırımcının-tüketicinin bu tür bir yatırımını finanse etme, onun risklerini alarak aylık elektrik faturaları üzerinden bir tasarruf imkanı vermeyi öngörüyoruz” dedi.

Sektörde zaman içinde fırsatlar oluştuğunda dağıtım ve perakende işini belli büyüklüğe getirme konusunda stratejik hedeflerinden de bahseden Ergüneş, devir işleminin olgunlaşmasının ardından yeni fırsatlara bakacaklarını bildirdi.

İsmail Ergüneş, yeni hizmetin Türkiye çapında bir iş modeli olmakla birlikte, ilk etapta Uludağ Enerji’nin yetki alanlarında ilerleyeceği bilgisini verdi. Actis’in dünyanın en büyük güneş yatırımcılarından birisi olduğuna vurgu yapan Ergüneş, yeterli ekipmana ulaşım güçlüğü çekilen dönemde, tedarik zincirinin imkanlarından yararlanarak müşterilerin ekipmana hızlı erişimini sağlamak istediklerini dile getirdi.

“Regülasyon yaparken piyasa dinamizmini de bozmamak gerekir”

Sanayicilerin lisanssız elektrik üretimine sınırlama getiren yönetmeliği değerlendiren İsmail Ergüneş, enerji sıkıntısının yaşandığı bir dönemde üretim imtiyazının çok önemli olduğunu söyledi. Burada gerçek enerji oyuncusu olmayanların arada maliyet oluşturup yatırım maliyetini yükseltmesini engellemenin saygıdeğer bir amaç olduğunu dile getiren Ergüneş, “Ancak, her zaman iş geliştirmede bazıları fırsatı bazılarından daha önce görür. O yüzden regülasyonu yaparken bence piyasa dinamizmini de bozmamak gerekir” diye konuştu. Ergüneş, diğer işleri iyi gitmeyen bir işletmenin bu alanda yaptığı üretimi sisteme bedava vermesi gibi bir durumun da ortaya çıkabileceğini belirtirken, önümüzdeki dönemde bu tarz durumları öngörebilecek yeni bir düzenleme beklediğini vurguladı.

“Avrupa’nın enerji sıkıntısı geçici değil”

Avrupa’da yaşanan enerji sıkıntısının bir kışlık olmadığını vurgulayan İsmail Ergüneş, Avrupa gaz kullanımında boru hattının eskisi kadar yer almayacağını, MNG’nin yeni bir iletişim altyapısı ve maliyet gerektirdiğini ifade etti. Ergüneş, bu yüzden doğalgaz fiyatının eski seviyelerini görmesinin artık pek mümkün olmadığını anlattı. Avrupa’nın da büyük olasılıkla Türkiye’de olduğu gibi enerji piyasasında tavan fiyat uygulamasına geçeceği öngörüsünü paylaşan Ergüneş, bu konuda Avrupa’nın geç kaldığını belirtti. Ergüneş, “Şimdi doğalgaz piyasası çökmüş rekabet diye bir şey kalmamış, tedarik zincirleri kopmuş, böyle bir yerde nihai ürünü kurduğunuz piyasa yapısı içerisinde rekabetçi belirlensin yaklaşımı bugünün doğrusu olamaz” diye konuştu.