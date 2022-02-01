Ulusal elektrik tüketimi ocakta yıllık yüzde 7,06 arttı

Türkiye elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) verilerine göre, Ocak ayı boyunca gerçekleşen ulusal elektrik tüketimi yıllık yüzde 7,06 arttı ve 28,60 TWh düzeyine ulaştı. 2021 yılı Ocak döneminde ülke genelinde 26,72 TWh düzeyinde elektrik tüketilmişti.

1-31 Ocak 2022 döneminde en düşük ve en yüksek günlük elektrik tüketim seviyeleri sırasıyla 0,75 TWh ile 1 Ocak Cumartesi ve 1,01 TWh ile 18 Ocak Salı günü olarak kayıtlara geçti.

TEİAŞ verilerine göre, 2022 yılının ilk ayında ulusal tüm kaynaklardan yıllık yüzde 6,49 artışla 28,56 TWh elektrik üretildi. Bir önceki yılın Ocak döneminde bu rakam 26,82 TWh idi.

İran’ın 20 Ocak itibariyle Türkiye’ye gaz akışını durdurması nedeniyle BOTAŞ tarafından Ocak dönemi boyunca santrallere verilen gazda yüzde 40’lık kısıntı uygulaması devam etti. Doğal gaz santrallerinin yakıt arzındaki aksaklık nedeniyle yıllık bazda yüzde 7,81’lik bir düşüş kaydettiği Ocak ayında bu yakıttan üretilen toplam elektrik 7,60 TWh düzeyinde belirlendi.

Linyit ve ithal kömür yakıtlı termik santrallerin bu dönemde yıllık değişimleri sırasıyla yüzde 20,84 ile yüzde 9,59 oranlarında gerçekleşti. Bu iki yakıtın elektrik üretim seviyeleri ise sırasıyla 4,11 TWh ve 6,00 TWh olarak belirlendi.

Kümülatif olarak doğal gaz, linyit ve ithal kömür yakıtlı santrallerin bu dönemde 17,70 TWh elektrik ürettikleri görülürken, bu üç yakıtın Ocak dönemindeki toplam üretim içerisindeki payı ise yüzde 61,98 oranında gerçekleşti.

Verilere göre, hidroelektrik santralleri (HES), Ocak ayı boyunca yıllık yüzde 9,52 artışla 4,70 TWh elektrik üretti.

Rüzgar enerji santrallerine (RES) bakıldığında, bu santrallerin Ocak ayında yıllık yüzde 7,59 artışla 3,10 TWh elektrik ürettiği görülüyor.