Üretimde yüzde 100 yeşil enerji kullanıyor

Nezaket ÇETİN

Şirketin üretim süreçlerin­de enerji ve su verimliliğini artırmaya odaklandıklarını söyleyen Aycan Anlamaz, do­ğal kaynak tüketimini azalt­maya yönelik kapsamlı çalış­malar yürüttüklerini söyledi. Anlamaz, “İleri arıtma sis­temleriyle suyun daha verim­li kullanılmasını sağlıyoruz” dedi.

Enerji tüketiminin düzen­li olarak izlendiğinin de altını çizen Anlamaz, “Proses iyileş­tirmeleri ve modernizasyon ya­tırımlarıyla enerji verimliliği artırılıyor. Bu çalışmalar hem çevresel etkileri azaltıyor hem de üretim süreçlerinin sürdü­rülebilirliğini güçlendiriyor” diye ekledi.

Yenilenebilir enerjiyle karbon ayak izi azaltılıyor

Yenilenebilir enerjinin Pen­guen Gıda’nın sürdürülebilir­lik stratejisinde önemli bir yer tuttuğunu belirten Anlamaz, “6,82 MWp kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali yatırımıy­la elektrik tüketiminin tama­mını yenilenebilir kaynaklar­dan karşılıyoruz. Bu yatırım ile karbon emisyonları da önemli ölçüde azalıyor. Enerji dönü­şümü iklim değişikliğiyle mü­cadelede somut bir adım olma niteliği taşıyor. Yenilenebilir enerji yatırımlarını önümüz­deki dönemde de sürdürülebi­lirlik hedefleri doğrultusunda değerlendirilmeye devam ede­ceğiz” bilgisini verdi.

Hammadde temininde yerel üreticiyle çalışmaya öncelik verdiklerini de söyleyen An­lamaz, sözleşmeli üretim mo­deliyle tedarik zincirinde ka­liteyi ve izlenebilirliği güven­ce altına aldıklarını ifade etti. Üretim süreçlerinin titizlikle takip edildiğini belirten Anla­maz, damlama sulama uygula­maları ve pestisit kontrolleriy­le sürdürülebilir tarımın des­teklendiğini söyledi.

Atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor

Ambalaj alanında çevre dostu bir yaklaşım benimsediklerini söyleyen Aycan Anlamaz, tüketiciye sunulan ürün ambalajlarında plastik kullanılmadığını ifade etti. Tesislerde oluşan kâğıt, cam ve plastik atıkların ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırıldığını belirten Anlamaz, paletleme ve sarf malzemelerinde kullanılan plastiklerin de ayrı toplandığını söyledi.

Karbon ayak izi çalışmalarına da değinen Anlamaz, 2026 yılında karbon ayak izi ölçümlerinin kapsamlı şekilde raporlanmasının planlandığını ifade etti. Bu sürecin şirketin sürdürülebilirlik performansını daha şeffaf ve ölçülebilir hale getireceğini söyledi.