Üretimde yüzde 100 yeşil enerji kullanıyor
Penguen Gıda, 6,82 MWp kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali yatırımıyla elektrik tüketiminin tamamını yenilenebilir enerjiden karşıladığını açıkladı. Penguen Gıda Mali İşler Müdürü ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Aycan Anlamaz, şirketin enerji, su, tarım, atık yönetimi ve sosyal etki alanlarında hayata geçirdiği çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Nezaket ÇETİN
Şirketin üretim süreçlerinde enerji ve su verimliliğini artırmaya odaklandıklarını söyleyen Aycan Anlamaz, doğal kaynak tüketimini azaltmaya yönelik kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Anlamaz, “İleri arıtma sistemleriyle suyun daha verimli kullanılmasını sağlıyoruz” dedi.
Enerji tüketiminin düzenli olarak izlendiğinin de altını çizen Anlamaz, “Proses iyileştirmeleri ve modernizasyon yatırımlarıyla enerji verimliliği artırılıyor. Bu çalışmalar hem çevresel etkileri azaltıyor hem de üretim süreçlerinin sürdürülebilirliğini güçlendiriyor” diye ekledi.
Yenilenebilir enerjiyle karbon ayak izi azaltılıyor
Yenilenebilir enerjinin Penguen Gıda’nın sürdürülebilirlik stratejisinde önemli bir yer tuttuğunu belirten Anlamaz, “6,82 MWp kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali yatırımıyla elektrik tüketiminin tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılıyoruz. Bu yatırım ile karbon emisyonları da önemli ölçüde azalıyor. Enerji dönüşümü iklim değişikliğiyle mücadelede somut bir adım olma niteliği taşıyor. Yenilenebilir enerji yatırımlarını önümüzdeki dönemde de sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda değerlendirilmeye devam edeceğiz” bilgisini verdi.
Hammadde temininde yerel üreticiyle çalışmaya öncelik verdiklerini de söyleyen Anlamaz, sözleşmeli üretim modeliyle tedarik zincirinde kaliteyi ve izlenebilirliği güvence altına aldıklarını ifade etti. Üretim süreçlerinin titizlikle takip edildiğini belirten Anlamaz, damlama sulama uygulamaları ve pestisit kontrolleriyle sürdürülebilir tarımın desteklendiğini söyledi.
Atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor
Ambalaj alanında çevre dostu bir yaklaşım benimsediklerini söyleyen Aycan Anlamaz, tüketiciye sunulan ürün ambalajlarında plastik kullanılmadığını ifade etti. Tesislerde oluşan kâğıt, cam ve plastik atıkların ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırıldığını belirten Anlamaz, paletleme ve sarf malzemelerinde kullanılan plastiklerin de ayrı toplandığını söyledi.
Karbon ayak izi çalışmalarına da değinen Anlamaz, 2026 yılında karbon ayak izi ölçümlerinin kapsamlı şekilde raporlanmasının planlandığını ifade etti. Bu sürecin şirketin sürdürülebilirlik performansını daha şeffaf ve ölçülebilir hale getireceğini söyledi.