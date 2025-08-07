UTTS’de geçiş süresi 2025 sonuna kadar uzatıldı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Mersin Akaryakıtçılar Derneği (MADER) Başkanı Aziz Akgül, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) uygulamasında süre uzatımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akgül, hem istasyonlar hem de firmalar için bu uzatmanın sektörel hazırlık açısından önemli bir adım olduğunu belirtti. Akgül ayrıca, sistemin tam oturması ve hatasız ilerleyebilmesi adına sağlanan bu sürenin iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “İstasyonlarımız ve kullanıcı firmalarımız teknik altyapılarını bu tarihe kadar eksiksiz tamamlamalıdır” uyarısında bulundu.

Bilgi kirliliğine dair uyardı

Aziz Akgül, söz konusu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Yeni süreyle birlikte: LPG birimi olan istasyonlar, TTO cihazı kurulumlarını 2025 sonuna kadar tamamlayabilecek, Ticari tanımlı LPG’li araçlar içinde (Taşıt Tanıma Birimi) entegrasyonu yaptırması gereken kullanıcılar da 31 Aralık 2025’e kadar süre kazanmış oldu.

UTTS ile ilgili yapılan kısmi uzatmadan sonra sosyal medyada ve bazı akaryakıt mesajlaşma gruplarında bilgi kirliliği oluştuğunu gözlemlemekteyiz.

Öncelikle: 'yıl sonuna kadar tüm yakıt fişleri kullanılacaktır son tarih 31.12.2025 fişlerin üstünde UTTS olsa da olmasa da kullanılacaktır' diye yayılan bilgi yanlıştır. Uzatılan olay şudur:

1. Akaryakıt isyasyonlarında bulunan LPG ünitesine takılması gereken TTO birimi 31.12.2025 e uzatılmıştır.

2. Zorunlu olduğu halde henüz TTB taktırmamış LPG’li ticari araçlarda bu birimi taktırma süresi 31.12.2025 e uzatılmıştır. Ötesi bir işlem söz konusu değildir."