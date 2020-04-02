Uzlaşma beklentisi petrol fiyatlarını yükseltti

02 Nisan 2020

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan ve Rusya'nın aralarındaki fiyat savaşını sona erdirecek bir üretim anlaşmasına önümüzdeki birkaç gün içinde varmalarını beklediğini ifade etmesi uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarını yükseltti.



Trump'ın açıklamalarından destek bulan petrol fiyatları bu sabah saatlerinde çok sert bir şekilde yükselişe geçti. Brent petrolünün varil fiyatı yüzde 8'in üzerinde artış kaydetti ve 27 dolara dayandı. Brent petrolün varil fiyatı dün gün içerisinde 24,50 seviyelerine kadar çekilmişti.



NYMEX'de Batı Teksas petrolünün varil fiyatı 0,94 dolar artışla 21,25 dolara çıktı.



Trump, ABD'li petrol şirketleri ile bir araya gelecek



ABD Başkanı Donald Trump, yarın ABD'li petrol şirketlerinin yöneticileri ile bir araya geleceğini ve sektöre yardım için bir dizi seçeneği tartışmayı beklediğini ifade etti. ABD'li petrol üreticileri kayaç petrolü üretimi yaptıkları için petrol çıkarma maliyetleri 30-35 dolar bandında seyrediyor. Birçok ABD'li petrol şirketi maliyetlerin çok altına gerileyen petrol fiyatları sonrası bir süredir üretim yapamıyordu.

Talep düşüyor, stoklar yükseliyor

Rystad Energy, global ham petrol talebinin Nisan ayında yüzde 23 azalarak 77,6 milyon varil/gün olmasını bekliyor. Düşen talep sonrası üreticilerin stokları da hızla artıyor. ABD'de petrol stokları geçtiğimiz hafta 13,83 milyon varil ile 2016'dan bu yana görülen büyük artışı yaşadı.





