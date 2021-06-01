Vadeli Elektrik Piyasası işleme açıldı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) Vadeli Elektrik Piyasası düzenlenen törenle işleme açıldı. VEP'te ilk eşleşme, 1 Haziran 2021 saat 13.00.12'de, Ekim 2021 baz kontratı için megavatsaat başı 405 liradan 1 lot olarak gerçekleşti.

Törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin enerji piyasalarına duyulan güvenden dolayı piyasa derinliğinin önceki yıllara göre arttığını dile getirdi.

Türkiye'de artık elektrik piyasasının herkesin kendi alım-satım riskini yönettiği pazar yeri anlamına geldiğini kaydeden Dönmez, "Dolayısıyla bu pazar yerinde her türlü ürün olacak. Bugün, 3 yıllık bir süreci sonuçlandırıyoruz. VEP ile son 20 yıllık yolculuğumuzda bizleri bir adım öteye taşıyacak yeni bir sayfa daha açıyoruz. VEP ile fiziksel teslimat yükümlülüğü doğuran ileri tarihli işlemlerle daha şeffaf, istikrarlı ve rekabetçi bir ortamda elektriğin alım ve satımına imkan sağlıyoruz. Böylece, piyasanın şeffaflığını daha da artırarak katılımcıları fiyat riskinden korumuş olacağız." diye konuştu. Bakan Dönmez, bu yıl içinde Vadeli Gaz Piyasası'nın da devreye alınacağını bildirdi.

“Türkiye'nin enerji ticaret merkezi olmasında önemli rol oynayacak”

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, bugün devreye giren Vadeli Elektrik Piyasası (VEP) ve ekimde devreye alınacak Vadeli Doğal Gaz Piyasası'nın (VGP) Türkiye'nin enerji ticaret merkezi olmasında önemli rol oynayacağını bildirdi. Bu dönüşümün küresel enerji piyasalarından ayrı düşünülmemesi ve bölgesel dinamiklerle birlikte ele alınması gerektiğini belirten Yılmaz, "Bölgemizde birçok ülkenin enerji borsası kurma niyeti ve çabası var ama enerji piyasamızın büyüklüğü bize ölçek ekonomisi avantajı sağlıyor. Son dönemlerde enerji talebimizin bölgemizdeki diğer ülkelerle kıyaslanmayacak denli yüksek hızlarda artması, dinamizmimizi de güçlendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"VEP'te yıl sonuna kadar piyasa işletim ücreti alınmayacak"

EPİAŞ Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu da şirketin geliştirdiği yeni vadeli ürünlerle çeşitliliği ve hizmet kalitesini artırdığını belirtti. VEP ile piyasa katılımcılarının fiyat riskinden korunma, geleceği yönelik fiyat beklentilerini görme imkanı bulacağına dikkati çeken Türkoğlu, "EPİAŞ VEP'te karşı taraf hizmeti vererek güvenli bir piyasa işletilmesini sağlayacaktır. VEP'te oluşacak referans fiyat ile yerli ve yabancı yatırımcılar için yatırım desteği ve alım garantisi olmadan fizibilite yapma imkanı oluşacak." değerlendirmesinde bulundu.

Mevcut durumda işletilen spot elektrik ve doğal gaz piyasalarına ek olarak fiziksel teslimatlı VEP'in yanı sıra fiziksel teslimatlı gaz piyasasının da işletilmeye alınacağına işaret eden Türkoğlu, VEP’te yıl sonuna kadar piyasa işletim ücreti alınmayacağını bildirdi.