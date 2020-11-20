Vadeli Elektrik Piyasası'nın açılış tarihi ertelendi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyete geçecek Vadeli Elektrik Piyasası'nın (VEP) açılışı tarihi ertelendi.

EPİAŞ'ın kurumsal internet sitesinde yer alan açıklamada, elektrik piyasası katılımcılarına birçok avantaj sağlayacak VEP'in açılış tarihinin, pandeminin getirdiği olumsuzluklar sebebiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 19 Kasım tarihli kararıyla 1 Haziran 2021'e ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, "Yazılımı ve kalite testleri tamamlanan VEP'in teminat, temerrüt ve uzlaştırma modüllerinin Kovid-19 salgınından kaynaklanan olağanüstü şartlar dolayısıyla bir kez daha hassasiyetle gözden geçirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Yapılan bu hassas çalışmayla birlikte Aralık 2020'den itibaren sanal uygulamaların başlatılması planlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Bu kapsamda, piyasa katılımcıları 15-31 Aralık tarihlerinde sanal ortamda işlemlerini yapabilmek için kayıtlarını gerçekleştirebilecek.

VEP'in canlı olarak işletmeye alınacağı 1 Haziran 2021'e kadar da EPİAŞ kurumsal internet sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla piyasa, teminat, temerrüt ve uzlaştırma modüllerinin her biri için sanal uygulama tarihleri önceden duyurulacak.