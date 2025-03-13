VitrA Karo, GES yatırımı ile karbon ayak izini azaltacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2023’te Bozüyük’te devreye alınan 3,5 megavatlık çatı üstü GES’ten sonra Aksaray’da yapımı tamamlanan 30 megavat elektrik (MWe)/ 36 megavat pik (MWp) kapasiteli GES, yeşil enerjiye geçişte şirketin ikinci büyük adımı oldu. Yeni yatırımla birlikte bu yıl Türkiye operasyonlarında kullanılan elektriğin yarısından fazlasının, yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması planlanıyor.

VitrA Karo’nun elektrik enerjisi ihtiyacının önemli bir bölümünü yenilenebilir kaynaklardan karşılaması hedeflenen santralin yaklaşık 19 bin 700 hanenin bir yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak kadar elektrik üretmesi ve yılda 37 bin 190 ton karbon emisyonunu azaltması öngörülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VitrA Karo Üst Yöneticisi Mert Karasu, bu yıl elektrik tüketiminin yarısını, 2030’da ise tamamını kendi yenilenebilir enerji tesislerinde üretmeyi hedeflediklerini belirterek, “Bu yatırım sayesinde karbon ayak izimizi daha da azaltarak küresel hedeflerimizebir adım daha yaklaştık. Gelecekte tüm elektrik ihtiyacımızı yenilenebilir kaynaklardan sağlama hedefimize bağlıyız” ifadelerini kullandı.

Nisan 2024’te kurulumu başlayan Aksaray GES projesi, saha düzenleme çalışmalarının ardından PV modüllerin montajı, kablo, inverter, trafo ve enerji nakil hattı kurulumlarının tamamlanmasıyla şubatta elektrik üretimine başladı. Yıllık enerji üretim kapasitesiyle çevresel ve ekonomik fayda sağlayan projenin, yenilikçi yaklaşımıyla sektörün dönüşümüne öncülük etmesi hedefleniyor.