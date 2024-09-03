Yapısal değişim sayesinde Avrupa'da gaz tüketimi azalıyor

Doğal gaz tüketimi 2021'de 553 milyar metreküpe kadar çıkan Avrupa'nın bu yıl sonu itibarıyla 469 milyar metreküp tüketim gerçekleştirmesi bekleniyor. Söz konusu doğan gaz tüketimi azalmasında Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Rus gazına uygulanan ambargo, yenilenebilir enerjiye yöneliş ve tasarruf tedbirleri etkili oluyor. Avrupa'nın gaz talebindeki azalmanın yarısından fazlası elektrik sektöründe gerçekleşirken, konut ve ticari sektörde ılıman geçen kışın etkisiyle keskin düşüşler yaşandı.

Raporda, "Elektrik talebindeki genel düşüş ve yenilenebilir enerji üretimindeki artış, 2023'te elektrik sektörüne yönelik gaz talebinin 2022'ye kıyasla 17 milyar metreküp azalmasına neden oldu. Avrupa'da yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin bu yıl ilk kez yüzde 50'yi aşması beklendiğinden, düşüşün 2024'te de devam etmesi bekleniyor. Ancak bu düşüşün daha yavaş bir oranda gerçekleşmesi bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

İki yılda 25 milyar metreküp azalma

Söz konusu raporda, Avrupa'da yüksek fiyatlar ve gaz piyasalarındaki yüksek dalgalanma nedeniyle endüstriyel süreçler, ısıtma ve elektrik üretiminde kullanılan doğal gaz talebinde önemli düşüş yaşandığı belirtilerek, "Avrupa sanayi sektörü zaten Covid-19 pandemisinden kalan tedarik zinciri darboğazları, artan maliyetler ve malzeme kıtlığı gibi zorluklarla boğuşuyordu. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlaması bu sorunları daha da kötüleştirerek doğal gaza bağımlı endüstriler için çok kötü bir fırtına yarattı. Kriz ilerledikçe ve fiyatlar daha da yükseldikçe, çok sayıda şirket faaliyetlerini azaltmaya, tesisleri kapatmaya veya üretimi denizaşırı ülkelere taşımaya çalıştı. Avrupa'daki endüstriyel talep 2021'den 2023'e kadar 25 milyar metreküp azaldı" bilgisi paylaşıldı.

Avrupa'da kalıcı verimlilik ve gaz piyasalarında yapısal değişime gidildiği vurgulanan raporda, şunlar kaydedildi: "Yaşanan sürece uyum sağlamak için bazı üreticiler alternatif teknolojilere de yatırım yaptı. Birçok şirket üretimini Avrupa dışına, örneğin enerji maliyetlerinin daha düşük olduğu ve Enflasyon Azaltma Yasası (IRA) gibi politika teşviklerinin cazip olduğu ABD'ye taşıdı veya yatırımlarını artırdı."

Küresel tüketimde artış söz konusu

Öte yandan, küresel piyasadaki tüketim rakamlarına bakıldığında, Kuzey Amerika'da 2019'da 1 trilyon 88 milyar metreküp olan tüketim 2020'de 1 trilyon 67 milyar, 2021'de 1 trilyon 79 milyar, 2022'de 1 trilyon 121 milyar ve 2023'te 1 trilyon 135 milyar metreküp oldu. Sene sonunda ise 1 trilyon 143 milyar metreküp olması bekleniyor. Ortadoğu'daki tüketimin ise 2019'daki 567 milyar metreküpten 2024 sonu itibarıyla 645 milyar metreküpe ulaşması öngörülüyor.

Rusya'nın doğal gaz tüketiminin 2019'da 446 milyar metreküpten bu yıl sonunda 467 milyar metreküp olacağı tahmin ediliyor. Tüketimdeki en büyük artışın ise yüksek talep nedeniyle Asya'da yaşanacağı hesaplanıyor. 2019'da 898 milyar metreküp doğal gaz tüketen Asya'da, 2020'de 906, 2021'de 980, 2022'de 964 ve 2023'te 995 milyar metreküp tüketim gerçekleşti. Raporda, bu yılın sonunda bu tüketimin 1 trilyon 38 milyar metreküpe ulaşacağı belirtildi.

Japonya ve Güney Kore'deki tüketim düşüşünün Çin'deki sanayi ve konut ihtiyaçları nedeniyle dengelendiğine dikkati çekilen raporda, Pekin'deki büyüme trendinin bu yıl da devam ettiğinin altı çizildi.