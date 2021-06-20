Yarın yeşil elektrik günü!

Türkiye yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verme çabalarında yarın tarihi bir adım daha atıyor. 1 Haziran’da yürürlüğe giren Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) Sistemi kapsamında çıkarılan ilk YEK-G sertifikaları yarın İstanbul Enerji Borsası’nda işlem görecek.

Türkiye’de en uzun gündüzün yaşanacağı 21 Haziran bu yıl yeşil enerji günü olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede yenilenebilir enerjinin hem tüketici hem de üretici tarafında teşviki ve yaygınlaştırılması için bir dizi adım attıklarını belirterek, “Amacımız yenilenebilir enerjide destekler, teşvikler ve teknoloji gelişimine bağlı maliyet avantajının daha geniş kesimler tarafından değerlendirilmesi” dedi.

Yenilenebilir payı yüzde 50’lerde

Yenilenebilir enerjiyi “geleceğin enerjisi” olarak nitelendiren çeken Dönmez, “Bugün yenilenebilir enerjiden elektrik üretimimiz yüzde 50’ler seviyesine geldi. Öte yandan bugün güneş, rüzgâr, hidroelektrik, biyokütle, jeotermal gibi yenilenebilir kaynakları enerjiye dönüştürmek için kullanılan aksamın önemli bir kısmı yurt içinde üretiliyor” diye konuştu.

Yeşil elektriğe gösterilen ilgi

Bugün Türkiye’de yenilenebilir enerjiye büyük bir rağbet olduğunu anlatan Dönmez, şunları söyledi:

“Yenilenebilir enerji piyasasındaki bu hareketliliği ve katılım düzeyini artırmak istiyoruz. YEK-G de, yenilenebilir kaynakların yaygınlaştırılması için hayata geçireceğimiz yeni bir uygulama. Piyasamızın ilk YEK-G sertifikası için ilk organize piyasa seans günü bugün (21 Haziran Pazartesi). Bugünden itibaren fiyatlar Organize YEK-G piyasasında oluşacak. Hidrolik, güneş, rüzgâr, jeotermal, biyokütle bazlı kontratlarda ticaret yapılmaya başlanacak.”

Tüketiciye erişim imkanı sağlandı

YEK-G sertifikalarının EPİAŞ bünyesinde, yüzde 100 yerli ve milli imkânlarla blok zincir teknolojisiyle geliştirildiğini anlatan Enerji Bakanı Dönmez, “Sistemle katılımcılara şeffaf ve güvenilir bir ortam sunacağız. Sistem üzerinden üretilecek her 1 MWh’lık YEK-G Belgesine blok zincir teknolojisi kullanılarak eşsiz bir kod atanacak. Böylece YEK-G’de tüketiciler kullandığı elektriğin üretimden tüketimine kadar bütün süreçlerini takip edebilecek” diye konuştu.

Karbonsuz gelecek arayışı

Dönmez, YEK-G Sistemi ve Organize YEK-G Piyasası sayesinde nihai tüketicilerin yenilenebilir enerjiyi kullanarak sürdürülebilir karbonsuz bir geleceğe katkı sağlayacaklarını belirtti. Tüketicilerin gönüllü olarak bu piyasaya katılarak yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik tüketimi yapabileceklerini ve istedikleri kaynağı tercih edebileceklerini anlatan Dönmez, “Firmalarımız ve bireysel tüketiciler bunu sosyal sorumluluk gereği yapabileceği gibi, ayrıca sürdürülebilirlik raporlarında da firmalarımız bu belgeyi karbon ayak izlerini belgelemede kullanabilecek” dedi.