Yavuz Sondaj Gemisi’ne Karadeniz’de yeni görev

Zonguldak'ta yapımı süren Filyos Doğalgaz İşleme Tesisleri'ndeki çalışmaları incelemek için kente gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zemin ıslahının büyük oranda bittiğini üst yapı çalışmalarının da başladığını belirten Dönmez, “Bu borular Karadeniz'in yüzlerce metre altına yerleştireceğimiz borular. Boru sevkiyatında da yüzde 60'lara ulaştık. İnşallah haziran ayı gibi boru teslimatımız tamamlanmış olacak. Belki haziran veya temmuzda da derin deniz tarafında boru yerleştirme işlemlerine başlayacağız.” dedi.

Şu anda bir geminin kıyı tarafında işlemlerine devam ettiğini kaydeden Dönmez, deniz tabanında ıslah çalışması yaptığını kaydetti.

Karada terminale kadar gidecek borulama işlemlerinin de sürdüğünü bildiren Dönmez, şu bilgileri paylaştı: “Proje, bittiğinde dünyada da örnek gösterilen büyük mega projelerinden biri olacak. Sadece karada bugün itibarıyla yaklaşık 2 bin işçimiz çalışıyor. Muhtemelen 2 ay içerisinde herhalde bu sayıyı 2 katına kadar çıkarmış olacağız. Deniz tarafında da şu anda yaklaşık 1000 civarında çalışanımız var. Gemilerimizin bir kısmı orada çalışıyor.”

"Su tabanı ekipmanının montajı su altı robotlarıyla yapılacak"

Bugüne kadar yaklaşık 8 sondajın tamamlandığını bildiren Dönmez, şöyle konuştu: “Sadece kuyuyu açmak yeterli olmuyor. Onun üretime hazırlanması için de çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda Yavuz Sondaj Gemimiz limanda. Nisanın 4'ü itibarıyla çok kritik göreve çıkacak. Bugün sabah dev kargo uçağıyla ilk kuyumuzun başına yerleştireceğimiz bu alanda 'christmas tree' diye adlandırılan, su altındaki debi ve basıncı yönetecek su tabanı ekipmanı Türkiye'ye geldi. İnşallah en kısa süre içinde Filyos'a nakledeceğiz. Yavuz Sondaj Gemimize yerleştireceğiz ve kuyumuzun başına götürerek kuyu başında da montajı su altı robotlarıyla yapacağız.”