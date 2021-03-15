YEKA GES-3'e 709 başvuru yapıldı

Türkiye'nin enerji sepetini daha fazla yenilenebilir kaynakla çeşitlendirmek için çalışmalarına devam ettiklerini belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçen yıl, tüm dünyanın koronavirüs salgınının yıkıcı etkileriyle boğuşurken Türkiye'nin, neredeyse tamamı yenilenebilir kaynaklı 4 bin 900 megavat kurulu gücü sistemine kattığını bildirdi. Bu başarıyı 2021’de de rekorlarla sürdürdüklerini kaydeden Dönmez, "2021 Ocak’ta ürettiğimiz elektriğin yüzde 10,7’sini rüzgardan elde ederek aylık bazda tarihi bir rekorun altına imza attık. YEKA projeleriyle temiz enerjide dev adımlar attık. Mini YEKA GES-3 (güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları) ile 10,15 ve 20 megavat kapasitelerle 36 şehrimizin güneşi enerjiye dönüşecek ve 1 milyon 230 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak." dedi.

En çok başvuru Aksaray'a

Önceki YEKA’lardan farklı olarak daha küçük ölçekli parçalara ayrılan mini YEKA ile küçük ve orta ölçekteki piyasa oyuncularını da potaya çekmeyi hedeflediklerini aktaran Dönmez, şöyle devam etti: "Bu hedefimize rekor düzeyde yarışma başvurusuyla ulaştık. Mini YEKA kapsamındaki 1000 megavat gücünde toplam 74 yarışmamıza toplam 709 başvuru yapıldı ve bunların tamamı da 9 bin 440 megavat gücüne denk geliyor. En fazla başvuruyu ise 65 başvuruyla Aksaray alırken, Burdur 33 ve Nevşehir de 31 başvuru aldı. Bu rekor başvurular sayesinde 36 ilimizde de daha fazla rekabet ve düşük maliyet hedefimize ulaşma yolunda önemli bir aşama kaydettik."

Bakan Dönmez, Milli Enerji ve Maden Politikası ile daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir enerji hedefinin rekorlar, yerli teknoloji atılımları ve yüksek rekabetle hayata geçtiğine dikkati çekerek, Anadolu'nun güneşinin, doğudan batıya ilerledikçe her adımda Türkiye'nin enerjisine enerji katacağını ifade etti.