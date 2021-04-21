YEKA GES-3'te 46 yarışmanın takvimi belli oldu

Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma İlanı kapsamında 26 Nisan 2021-07 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

46 adet YEKA GES-3 Yarışmasının takvimi belirlendi.

İstekliler yarışmalara sadece ve en fazla 2 kişi olmak kaydıyla, başvuru sahiplerinin yetkili temsilcileri katılabilecekler. Temsilciler imza sirkülerini, yetki belgesini veya vekâletnamelerini ve şirket kaşelerini yarışma sırasında hazır bulundurmaları gerekecek.

Yarışmalar T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, E-Blok, Konferans Salonu, Nasuh Akar Mahallesi, Türkocağı Caddesi, No: 2, 06500, Çankaya, Ankara adresinde yapılacak ve temsilciler Bakanlık kampüsüne girişte HES kodlarını ibraz edecekler.

YEKA GES-3 kapsamındaki 28 adet yarışmaya ilişkin takvim ise daha sonra duyurulacak.