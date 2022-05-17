YEKA GES-5 ihaleleri ertelendi

Yenilenebilir enerji kaynak alanları yönetmeliği kapsamında, toplam 1,500 MWe gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla yapılacağı ilan edilen YEKA GES-5 ihalesi başvuru tarihi belirsiz bir tarihe ertelendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ilanına göre, ihale için başvurular, idare tarafından daha sonra ilan edilecek ileri bir tarihte alınacak.

Bakanlık tarafından 30 Eylül 2021'de yayımlanan ilanla, 23 adet bağlantı bölgesinde 76 güneş enerjisine dayalı kapasite tahsisini içeren YEKA GES-5 ihalesinin başvuru tarihi 12 Ocak olarak belirlenmiş, 4 Aralık 2021'de yayımlanan ilanla da 31 Mayıs'a ertelenmişti.