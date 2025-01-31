YEKA GES yarışmaları 4 Şubat'ta başlıyor

Güneş enerjisine dayalı 6 bölgeden oluşan toplam 800 megavatlık Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları 2024 (YEKA GES 2024) yarışmaları, 4 Şubat Salı günü saat 10.00'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı E Blok Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre yarışmalar, 'G24-Kütahya GES', 'G24-Antalya GES', 'G24-Van GES', 'G24-Malatya GES', 'G24-Karaman GES' ve 'G24-Karapınar GES' sıralamasıyla yapılacak.

Gerekli belgeler

Başvuru sahiplerinin yarışmaya yetkili temsilcilerinin imza sirküleri, yetki belgesi ya da vekaletnameleri ve şirket kaşeleriyle katılım sağlaması gerekiyor.

'G24-Kütahya GES' için 33, 'G24-Malatya GES' için 31, 'G24-Antalya GES' için 27, 'G24-Van GES' için 23, 'G24-Karaman GES' için 23, 'G24-Karapınar GES' için 9 başvuru gelmişti.