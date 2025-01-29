YEKA RES -2024'te 5 bölge için en iyi teklifler belli oldu

Enerji ve Tabii Kaynak­lar Bakanlığı’nın beş ayrı bölge için toplam bin 200 megavatlık Rüzgar Enerjisi Yeni­lenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmaları 40 şirketin katılımıyla yapıldı. Enerji ve Ta­bii Kaynaklar Bakanlığı’nın dü­zenlediği YEKA RES-2024 ya­rışmalarında, kapalı mali teklif­lerin açılmasının ardından açık artırma usulüne geçildi.

Edir­ne, Kırklareli ve Sivas’taki top­lam bin 200 megavat gücündeki beş projenin elektrik bağlantı ka­pasitesinin tahsisi amacıyla dü­zenlenen yarışmalarda tavan ve taban fiyatlar kilovatsaat başına 3,50-5,50 sent/dolar olarak belir­lendi. Buna göre, en iyi teklifi ve­ren şirketler şöyle sıralandı:

1 Bakanlıkta yapılan YEKA RES-2024 Yarışmaları kap­samında, toplam 14 başvuruyla 410 megavat kapasite için yapı­lan ‘Edirne RES’ yarışmasında 5. turda, kilovatsaat başına 3,50 sent/dolar elektrik birim fiyatı ve megavat başına 60 bin dolar kat­kı payıyla Enerjisa Enerji Üretim AŞ en iyi teklifi verdi.

216 başvuruyla 340 megavat kapasite için gerçekleştiri­len ‘Balkaya RES’ yarışmasında 6. turda, kilovatsaat başına 3,50 sent/dolar elektrik birim fiyatı ve megavat başına 92 bin dolar katkı payı ile en iyi teklif yine Enerjisa Enerji Üretim AŞ’den geldi.

3 21 başvuruyla 200 megavat kapasite için gerçekleştirilen ‘Serges RES’ yarışmasında 8. tur­da, kilovatsaat başına 3,50 sent/ dolar elektrik birim fiyatı ve me­gavat başına 140 bin dolar katkı payı ile RT Enerji Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ en iyi teklifi verdi.

4 Toplam 160 megavat kapa­site için 23 başvuruyla ger­çekleştirilen ‘Yellice RES’ ya­rışmasında en iyi teklifi veren, 5. turda, kilovatsaat başına 3,50 sent/dolar elektrik birim fiyatı ve megavat başına 140 bin dolar katkı payıyla Efor Holding AŞ oldu.

5 YEKA RES-2024 Yarışma­ları kapsamında, 90 mega­vat kapasite için 26 başvuruyla yapılan ‘Gürün RES’ yarışma­sında 11. turda, kilovatsaat ba­şına 3,50 sent/dolar elektrik bi­rim fiyatı ve megavat başına 148 bin dolar katkı payıyla en iyi tek­lif ADY Akdeniz Rüzgar Enerjisi Üretim AŞ’den geldi.

Bayraktar: 20 yıl uygun fiyatlı elektrik temin edilecek

Bir basın açıklaması yapan Bakan Alparslan Bayraktar, “Bugünkü rakamlarla neredeyse her yıl 400 milyon dolar, önümüzdeki 20 yılı düşünürseniz yaklaşık 8 milyar dolarlık bir doğal gaz ithalatının önüne geçmiş olacağız” dedi.

Bakanı Bayraktar, yeni Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) modelinde proje devreye girdikten sonra altı yıl boyunca piyasaya satış imkanı bulunduğunu belirterek, “Ondan sonraki 20 yılda burada oluşan 3,50 sent/ dolar kilovatsaat bedelle elektriğin satışı söz konusu. Dolayısıyla biz 20 yıl boyunca şu andaki piyasa fiyatının neredeyse yarısı fiyatına bu elektriği daha ucuz bir şekilde alacağız ve bu ucuz enerjiyi vatandaşlarımıza yansıtmış olacağız” ifadelerini kullandı.