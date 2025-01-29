YEKA RES -2024'te 5 bölge için en iyi teklifler belli oldu
Enerji Bakanlığı, YEKA RES - 2024 yarışması sonuçlarını açıkladı. Buna göre Enerjisa Enerji Üretim AŞ, en iyi teklif listesinde birinci ve ikinci sırada yer aldı. RT Enerji Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ, Efor Holding AŞ ve Akdeniz Rüzgar Enerjisi Üretim AŞ ise diğer en iyi teklif sunan şirketler oldu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın beş ayrı bölge için toplam bin 200 megavatlık Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmaları 40 şirketin katılımıyla yapıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın düzenlediği YEKA RES-2024 yarışmalarında, kapalı mali tekliflerin açılmasının ardından açık artırma usulüne geçildi.
Edirne, Kırklareli ve Sivas’taki toplam bin 200 megavat gücündeki beş projenin elektrik bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla düzenlenen yarışmalarda tavan ve taban fiyatlar kilovatsaat başına 3,50-5,50 sent/dolar olarak belirlendi. Buna göre, en iyi teklifi veren şirketler şöyle sıralandı:
1 Bakanlıkta yapılan YEKA RES-2024 Yarışmaları kapsamında, toplam 14 başvuruyla 410 megavat kapasite için yapılan ‘Edirne RES’ yarışmasında 5. turda, kilovatsaat başına 3,50 sent/dolar elektrik birim fiyatı ve megavat başına 60 bin dolar katkı payıyla Enerjisa Enerji Üretim AŞ en iyi teklifi verdi.
216 başvuruyla 340 megavat kapasite için gerçekleştirilen ‘Balkaya RES’ yarışmasında 6. turda, kilovatsaat başına 3,50 sent/dolar elektrik birim fiyatı ve megavat başına 92 bin dolar katkı payı ile en iyi teklif yine Enerjisa Enerji Üretim AŞ’den geldi.
3 21 başvuruyla 200 megavat kapasite için gerçekleştirilen ‘Serges RES’ yarışmasında 8. turda, kilovatsaat başına 3,50 sent/ dolar elektrik birim fiyatı ve megavat başına 140 bin dolar katkı payı ile RT Enerji Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ en iyi teklifi verdi.
4 Toplam 160 megavat kapasite için 23 başvuruyla gerçekleştirilen ‘Yellice RES’ yarışmasında en iyi teklifi veren, 5. turda, kilovatsaat başına 3,50 sent/dolar elektrik birim fiyatı ve megavat başına 140 bin dolar katkı payıyla Efor Holding AŞ oldu.
5 YEKA RES-2024 Yarışmaları kapsamında, 90 megavat kapasite için 26 başvuruyla yapılan ‘Gürün RES’ yarışmasında 11. turda, kilovatsaat başına 3,50 sent/dolar elektrik birim fiyatı ve megavat başına 148 bin dolar katkı payıyla en iyi teklif ADY Akdeniz Rüzgar Enerjisi Üretim AŞ’den geldi.
Bayraktar: 20 yıl uygun fiyatlı elektrik temin edilecek
Bir basın açıklaması yapan Bakan Alparslan Bayraktar, “Bugünkü rakamlarla neredeyse her yıl 400 milyon dolar, önümüzdeki 20 yılı düşünürseniz yaklaşık 8 milyar dolarlık bir doğal gaz ithalatının önüne geçmiş olacağız” dedi.
Bakanı Bayraktar, yeni Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) modelinde proje devreye girdikten sonra altı yıl boyunca piyasaya satış imkanı bulunduğunu belirterek, “Ondan sonraki 20 yılda burada oluşan 3,50 sent/ dolar kilovatsaat bedelle elektriğin satışı söz konusu. Dolayısıyla biz 20 yıl boyunca şu andaki piyasa fiyatının neredeyse yarısı fiyatına bu elektriği daha ucuz bir şekilde alacağız ve bu ucuz enerjiyi vatandaşlarımıza yansıtmış olacağız” ifadelerini kullandı.