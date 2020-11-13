YENADER Başkanı Alkin: Geleceği yenilenebilir enerji belirleyecek

Dünyayı etkisi altına alan ve ekonomik açıdan pek çok etkilerinin görüldüğü COVID-19 salgınına rağmen, yenilenebilir enerji alanında rekor büyüme dikkat çekiyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından yayınlanan Yenilenebilir Enerji 2020 Raporu’na göre, 2020 yılı Ocak-Ekim döneminde devreye alınan yenilenebilir enerji kapasitesi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla rekor büyümeye kaydetti.

Fosil yakıt üretiminin azalması ve keskin fiyat düşüşleri ile birlikte küresel enerji talebinde yüzde 5’lik düşüşün gözlemlendiğinin belirtildiği raporda, yenilenebilir enerji talebinde dünya genelinde yüzde 1’lik artış olduğu ifade ediliyor. Diğer sektörlere göre, yenilenebilir enerji piyasalarının krize karşı dayanıklı olduğunun vurgulandığı raporda, diğer tüm yakıtların tam aksine, yenilenebilir enerji sektörünün 2020 yılında yaklaşık yüzde 7 oranında büyüyeceği belirtiliyor.

Rapora göre, 2020 yılının ilk altı ayında tedarik zincirindeki aksaklıklar ve yeni yatırımların ertelenmesi, yenilenebilir enerji projelerinin yavaşlamasına neden olurken, yılın ikinci yarısından itibaren aynı yatırımların hız kazandı.

IEA 2020 raporunu değerlendiren Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Derneği (YENADER) Başkanı Prof. Dr. Kerem Alkin, "Avrupa Birliği, 2030 yılına kadar toplam enerji üretim kapasitesi içerisinde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 32'ye çıkarmayı hedeflemişken, iklim değişikliğine adaptasyon ve etkisini azaltmak adına 750 milyar euroluk bir 'iyileştirme' fonu konusunda mutabakata varmış durumda. 2023 ile 2025 arası 130 ile 165 GW ortalama kapasite artışı beklenen güneş enerjisi alanında, 2010 ile 2020 arasında gerçekleşen üretim maliyetlerindeki yüzde 82'lik azalmanın üzerine, bu dönemde bir yüzde 36'lık düşüş daha eklenecek. Deniz ve okyanus üzerinde rüzgar enerjisi santralleri yatırımları ise 2020'ye göre ikiye katlanacak.Gelecek yenilenebilir enerjide.” diye konuştu.

Yenilenebilir enerjide büyüme devam ediyor

Yenilenebilir enerji kaynaklarının geçmiş yıllara göre rekor büyüme gerçekleştirdiğini belirten YENADER Başkan Yardımcısı Ali Karaduman da, "Koronavirüs salgınına karşı dayanaklılığını gösteren yenilenebilir enerjinin 2020'de neredeyse yüzde 7 oranında büyüyeceği belirtiliyor. Rapor zorlu bir yıl olarak nitelendirilen 2020’de de yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretiminde kullanımının artışını vurgulaması açısından oldukça önemli. Tüm dünyada artan nüfusa ve gelişen teknolojiye bağlı olarak enerjiye olan ihtiyaç her geçen gün daha da artıyor. Özellikle bu süreçte ülkemizin de yenilenebilir enerji kaynaklarını doğru değerlendirerek, bu alandaki çalışmalarına ivedilikle ağırlık vermesi gerekiyor. Rüzgar enerjisinde 6 Kasım Cuma günü 151.325 MWh ile bir günlük enerji rekorunun kırılması da doğru yolda olduğumuz gösteriyor. Gelecek için temiz enerji şart." şeklinde konuştu.

“2022 yılına kadar hızlı büyüme devam edecek"

YENADER Genel Sekreteri Enerji Sistemleri Uzmanı Dr. Füsun Tut Haklıdır ise, yenilenebilir enerjideki hızlı artışın 2022’ye kadar süreceğinin öngörüldüğünü söyledi. 2022’de Çin ve bazı ülkelerde yenilenebilir enerji teşvik sürelerinin tamamlanmasının, bu tarihten itibaren yenilenebilir enerjinin hızını belirleyeceğini ifade eden Haklıdır, "Yenilenebilir enerjinin korona virüse karşı dayanıklı ama politika belirsizliklerine karşı oldukça duyarlı olduğu da raporda önemli bir saptamadır.” ifadesini kullandı.

Dünyadaki yeni gelişmelerin pozitif etkilerinin olabileceğini belirten Haklıdır, şunları söyledi: “Enerji sektöründeki önemli oyunculardan biri olan ABD’de yönetimin değişmesi, yeni yönetimin temiz enerji ve iklim değişikliğine daha duyarlı politikalarının olması, Avrupa’da ise Green Deal hedefinin yaygınlaşarak devam etmesi, petroldeki üretim düşüşünün petrol firmalarını benzer tecrübelere sahip oldukları alanlardan biri olan jeotermal enerji ve diğer rüzgar, güneş hatta hidrojen enerji sistemlerine; yenilenebilir enerjiden elektrik üretimine yöneltmesi de 2020’nin enerji sektöründe yaşanan değişimler nedeniyle unutulmayacak bir yıl olmasına neden olacak gelişmelerden biri olarak düşünülebilir.”