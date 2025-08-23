Yeni Yüzer Üretim Platformu geliyor: Karadeniz'deki günlük doğal gaz üretimi 4 kat artacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Çalışmalarını Faz-3 aşamasına taşıyacak önemli bir adım attı.

Gemi formunda yeni bir Yüzer Üretim Platformunun (FPU) temini için Çin menşeli bir firma ile anlaşmaya varıldı. Karadeniz’deki üretime destek vereceği kaydedilen platformun günlük gaz üretim kapasitesi, 25 milyon metreküp olacak. İlk etapta da toplam 27 derin deniz kuyusundan 20 milyon metreküp doğal gaz üretilmesi planlanıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni platformun 2027 sonunda Türkiye’ye gelmesini beklediklerini, 2028 yılı ortasında da devreye almayı planladığıklarını açıkladı.

Gemi formunda olacak

Yeni platform, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu gibi gemi formunda olacak.

Uzunluğunun 273 metre, genişliğinin 54 metre, derinliğinin ise 26 metre olacağı açıklandı.

Platform, karadan yaklaşık 180 kilometre açıkta, yaklaşık 2 bin 200 metre su derinliği olan bölgede 4 grupta toplam 20 halat sistemi ile deniz zeminine demirlenecek ve sabit olarak kalacak. Platform, üzerinde 150 personel için barınma alanları sağlayacak.

Platformla kuyulardan yapılan ham doğal gaz üretimini yerinde karşılayıp kuyuların kontrolü, su ayrışımı, kurutma kompresyon, ölçüm ve benzeri operasyonlarının gerçekleştireceği kaydedildi. İşlemlerin ardından doğal gaz deniz altı boru hattı ile karaya ulaştırılacak. Platformdan gönderilen doğal gaz doğrudan ulusal iletim ağına verilecek.

Günlük doğal gaz üretimi 40 milyon metreküpe çıkacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yeni yüzer üretim platformunun Karadeniz’deki günlük doğal gaz üretimini 40 milyon metreküpe çıkaracağını ifade etti:

"Osman Gazi Yüzer Üretim Platformumuza bir kardeş gelecek. İnşası Çin’de devam eden yeni platformumuzun 2027 sonunda Türkiye’ye doğru yola çıkmasını bekliyoruz. 2028 yılı ortasında devreye almayı planladığımız yeni üretim platformu, Karadeniz’de görev yapacak ve buradaki üretimimizde gücümüze güç katacak. Bizi faz-3 aşamasına taşıyacak olan yeni platformumuz ile Sakarya Gaz Sahası’ndaki üretimimiz, bugüne kıyasla 4 katına çıkarak günlük 40 milyon metreküpe yükselecek"