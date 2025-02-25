Yenilenebilir elektrik enerjisinde yüz güldüren artış

Artan nüfus sebebiyle sürekli yükselen enerji ihtiyacının karşılanması, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıt ithalatından kaynaklı cari açığın azaltılması politikaları kapsamında Türkiye'de özellikle rüzgar ve güneş enerjisi gibi yatırımlara hız verildi. Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücü 23 Şubat itibarıyla toplam elektrik kurulu gücünün yaklaşık yüzde 60'ına ulaştı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin paylaştığı verilere göre Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücü 23 Şubat 2025 itibarıyla 116 bin 605 megavata yükselirken, elektrik üretim portföyünde önemli yer tutan temiz enerji kaynakları, bu kapasitenin yaklaşık 70 bin megavatını oluşturdu. Türkiye'nin 7 bölgesinde bulunan yenilenebilir enerji kaynaklarının santral sayısı ise 33 bin 671 olarak hesaplandı.

Rüzgar ve güneş enerjisi

Güneş enerjisi kurulu gücü söz konusu dönemde 20 bin 416 megavat olarak belirlenirken, güneş enerjisinin toplam kurulu güç içindeki payı yüzde 17,5'e, yenilenebilir enerji kurulu gücündeki payı ise yaklaşık yüzde 30'a ulaştı. Güneş enerjisinde bu dönemde elektrik üretimi yapan santral sayısı ise 32 bin 83 olarak hesaplandı.

Rüzgar enerjisinde bu dönemde kurulu güç 13 bin 46 megavata, santral sayısı ise 378'e ulaştı. Rüzgar enerjisi toplam elektrik kurulu gücünün yaklaşık yüzde 11'ini oluşturdu. Bu kaynağın yenilenebilir enerji içindeki payı ise yüzde 18,7 olarak kayıtlara geçti. Rüzgar enerjisi kapasitesinde lisanslı santrallerin sayısı 287 olurken, lisanssız santrallerin sayısı 89'a ulaştı.

En büyük kapasite hidroelektrik santrallerinde

Hidroelektrik kurulu gücünü akarsu ve barajlı santrallerin oluşturduğu bu kapasite 23 Şubat itibarıyla 32 bin 203 megavata ulaştı. Hidroelektrik enerjisi, toplam kurulu gücün yüzde 27'sini, toplam yenilenebilir enerji kurulu gücünün ise toplam yüzde 46'sını oluşturdu.

Toplam yenilenebilir enerjinin diğer kaynaklarını ise jeotermal ve biyokütle kaynakları oluşturdu. Jeotermal enerji kapasitesi bu dönemde 1734 megavat, biyokütle kapasitesi ise 2 bin 123 megavat olarak hesaplandı. Santral sayısı ise sırasıyla jeotermal için 66, biyokütle için 380 olarak kayıtlara geçti.