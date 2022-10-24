Yenilenebilir enerji sektörü depolama mevzuatı beklentisinde

Mehmet KAYA

ANKARA - Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı İbrahim Erden, rüzgar ve güneş alanında, 2 yıl içinde tamamlanabilecek şekilde yeni bir alan arzı beklediklerini söyledi. Erden, çevrimiçi düzenlediği basın toplantısında, yenilenebilir enerji alanında fırsatlar bulunduğunu vurguladı. Türkiye’de enerji depolama alanında bir mevzuat beklediklerini ve buna bağlı kapasite arzı talep ettiklerini kaydeden Erden, “Yenilenebilir enerji ve depolamayı entegre eden yeni mevzuatın iki hafta içinde çıkmasını bekliyoruz. Bu çerçevede yeni bir yatırım dalgası göreceğimizi düşünüyorum bu alanda. Yatırımcılarımızın ciddi bir talebi olacağına kuşkum yok. Kaynağın yoğun olduğu yerde, yatırımın kolay yapılabileceği yerde Enerji Bakanlığımızca rüzgâr ve güneş kapasite düzenlemelerinin yapılması ve bu kapasitenin yatırımcılara hızla arz edilerek azami 2 yıl içinde de yatırıma dönmesi beklentimizi ilettik Bakanlığa. Nasıl hızlı yatırıma dönebilir konusunda da yorumlarımızı ilettik, dikkate alınacağını umuyoruz” dedi.

TÜREB olarak saha belirleme çalışmaları da yaptıklarını kaydeden Erden, büyük ölçekte bazı sahalara yönelik çalışmaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına sunduklarını, rüzgar ve güneş sahası olarak ilan edilmesi yönünde girişimlerinin devam ettiğini kaydetti.

“Yenilenebilir enerji sanayi yatırımları önemli gündem olacak”

Avrupa ülkelerinin arz güvenliği için yenilenebilir enerji alanındaki yatırımları hızlandırdığını belirten İbrahim Erden Türkiye’nin de bu alandaki yatırımları hızlandırması için girişimlerde bulunduklarını kaydetti. İki hafta önceki Hamburg fuarına katıldıklarını burada Avrupalı enerji yatırımcısı ve yenilenebilir enerji sanayii temsilcileriyle biraraya geldiklerini kaydeden Erden, “Türkiye’de de daha fazla yenilenebilir enerji yatırımı yapılması, Türkiye’nin Avrupa’daki ekipman arzı ihtiyacında önemli rol oynayabileceğine yönelik bakanlar düzeyinde görüşmeler yürüttük, üst düzey karar vericilerle birebir toplantılar yaptık” dedi.

Hamburg’da bulunan Enerji Bakanı Dönmez ve diğer yöneticilerin de hem enerji, hem de sanayi yatırımcılarını Türkiye’ye davet ettiklerini kaydeden Erden, somut öneriler de sunulduğunu kaydederek, “Çandarlı limanının kullanımı; Ege’de Balıkesir, İzmir, Bursa’da sanayi yatırımları için gerekli altyapının sağlanması ve Türkiye’den daha fazla tedarik sağlanması konularında paylaşımlar oldu. Tüm bu görüşmelerin karşılığında çok olumlu dönüşler de oldu. Tüm bunlar inşallah önümüzdeki yıl daha fazla yatırımcı ve sanayici çekmek, Türkiye’deki sanayi altyapısını daha verimli ve daha yüksek kapasiteyle kullanmak konularında katkı sağlayacak. Bu konu yakın geleceğin önemli gündem maddelerinden biri olacak” diye konuştu.

TÜREK Kongre 1-2 Kasım'da

Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresinin 1-2 Kasım günlerinde İzmir’de yapılacağını hatırlatan İbrahim Erden, bu kongrede sanayinin öne çıkacağını belirtti. Erden, uzun süredir yapılmayan kamu ve sektör temsilcilerinin yer alacağı istişare toplantısı, Türkiye’nin imalat kapasite ve yeteneğini gösterme amaçlı teknik gezisi ve vizyon oluşturma çalışması (otomasyon, sayısallaşma, depolama ve hidrojen çözümü) yapılacağını belirtti.

Yeni YEKA alanları bekleniyor

Kamunun alım garantisi yönünden teşvik verdiği Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) uygulaması çerçevesinde bazı mega alanların bu kapsamda yatırıma açılması konusunda çalışmalarını sunduklarını belirten İbrami Erden, yakın zamanda açılan ihalelerin yatırımcı iştahı ve finansman açısından olumlu işaret verdiğini vurgulayarak, “YEKA’larda gelişme olmasını ümit ediyoruz. Sıkıntı şu; (alım garantisi) önce döviz bazlıydı, sonra TL bazlı eskalasyon modeli oldu sonra revize edildi. Bundan sonraki YEKA’larda finansman kolaylaştırıcı bazı tedbirler alınmasını bekliyoruz, bu talepleri de ilettik enerji bakanlığımıza. Bizim de çalıştığımız mega ölçekte sahalar var, STK olarak inisiyatif alıp kamuya arz ettiğimiz sahalar var, inşallah önümüzdeki aylarda Sayın Bakanlarımızın arz edeceği seviyede hazır olunca onları da dinleriz” dedi.