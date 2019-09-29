"Yenilenebilir enerji, yabancı yatırımcılar için cazibesini koruyor"

EEL Events Kıdemli Proje Yöneticisi Emine Azed Acar, Türkiye'nin yenilenebilir enerji sektörünün yabancı yatırımcıları cezbetmeye devam ettiğini belirterek, "Türkiye'nin bu alanda büyüyen bir piyasa olması ve coğrafi konumu çok büyük bir etken. Özellikle güneş enerjisinde çatı pazarına ilgi giderek artıyor." dedi.

Acar, İngiltere merkezli EEL Events tarafından 2-3 Ekim'de düzenlenecek Turkey Energy Forum 2019 toplantısına ilişkin yaptığı açıklamada, İngiliz yatırımcılar başta olmak üzere uluslararası şirketlerin toplantıya katılımının her geçen yıl arttığını söyledi.

Bu yıl 10'uncusunu düzenleyecekleri forumda; yenilenebilir enerji, dijitalleşme, finansmanın yeniden yapılandırılması ve doğal gaz çevrim santrallerinin en önemli konular arasında bulunduğunu kaydeden Acar, şöyle devam etti:

"Dijitalleşme, enerji sektörünün ayrılmaz bir parçası haline geliyor ve yatırımcının bütçe ayırması gereken bir alan olarak öne çıkıyor. Bu yüzden, bu yıl ilk kez dijitalleşme üzerine bir oturum düzenliyoruz. Diğer yandan, yenilenebilir enerji oturumları yatırımcıların da talebi doğrultusunda toplantının büyük bir kısmını oluşturuyor. Türkiye'nin yenilenebilir enerji sektörü, yabancı yatırımcılar için cazibesini koruyor. Türkiye'nin bu alanda büyüyen bir piyasa olması ve coğrafi konumu çok büyük bir etken. Özellikle güneş enerjisinde çatı pazarına ilgi giderek artıyor. Bu ilgiyi uluslararası yatırımcılarda görüyoruz ama İngiliz yatırımcı özelinde bakarsak, İngiliz yatırımcının Türkiye'den vazgeçmeyeceğini söyleyebiliriz."

Acar, ayrıca son dönemde borç yapılandırma süreçleriyle gündemde olan doğal gaz kombine çevrim santrallerinin de yabancı danışmanlık ve hukuk firmaları tarafından yakından takip edildiğine dikkati çekerek, "Uzman ve yatırımcılar bu gelişmeleri hem teknik bir süreç olarak takip ediyor hem de satın alma işlemleri için bazen de fırsat olarak görebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Brexit sürecine de değinen Acar, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasıyla yasal süreçlerde birçok değişimler olacağını anımsattı.

Acar, Brexit sonrasında İngiliz yatırımcı için Türkiye ile AB ülkeleri arasında vergi oranları başta olmak üzere birçok alanda fark kalmayacağını belirterek, "Bu yüzden, Brexit Türkiye için çok önemli bir fırsata dönüşebilir." dedi.