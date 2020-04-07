"Yenilenebilir enerjide teşvikler artırılmalı"

07 Nisan 2020

Mehmet Nabi Batuk

Türkiye’nin önde gelen enerji firmalarına ait kurulu 4 Rüzgar Enerji Santrali’nin (RES) faaliyette olduğu Mersin’in Mut ilçesinde yeni kurulacak Akyel-1 Rüzgar Enerji Santrali için çalışmalar sürerken, Mut Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gürsel Aydın RES’lere ilişkin teşvik ve desteklerin artırılması gerektiğini söyledi. Konumu itibariyle Akdeniz ile İç Anadolu bölgesinin geçiş güzergâhında bulunan ve sahip olduğu yüksek rüzgar potansiyeli ile birçok enerji firmasının yakından takip ettiği ilçede, 2000’li yıllardan beridir Özlü, Sertavul ve Dağpazarı bölgelerinde 4 adet Rüzgar Enerji Santrali (RES) yatırımının bulunduğunu kaydeden Başkan Mehmet Gürsel Aydın “Teşvik ve desteklerin artırılması halinde ilçemizdeki yenilenebilir enerji yatırımların artmasını öngörüyoruz. Bunun için devletimizin enerji sektöründe firmalara sağladığı teşvik ve destek oranlarının artırması bekliyoruz” dedi.

Sadece rüzgarla 50 bin konutun enerji ihtiyacı karşılanıyor

Mut’ta enerji üretimi yapan RES’lerin günlük ortalama üretim kapasitelerinin 150 megavat yıllık ise 1 milyon 296 bin megavat olduğunu ifade eden Başkan Aydın, ilçede rüzgardan elde edilen enerjinin 50 bin konutun ihtiyaçlarını karşılayacak kapasitede olduğuna dikkat çekti. Aydın “Bölgemizdeki RES’lerin kurulu gücü Mut-Karaman-Silifke ilçelerinin ihtiyacını karşılayacak düzeydedir. Bu santrallerde daimi olarak ortalama 30 kişi istihdam edilirken hem çevremiz hem de rüzgarımız değerlendirilerek ülkemiz için katma değere dönüştürülmektedir” dedi.

Rüzgar enerjisinin yanında, güneş enerji santrali yatırımları da artıyor

Sanko Enerji firması tarafından Sertavul bölgesinde şu anda 3 adet tribünün kurulduğunu ve ilerleyen dönemde ilave tribünler yapılacağının planlandığını ifade eden Aydın, güneş enerjisi ile ilgili yatırımların da artış gösterdiğini kaydetti. İlçenin Akdeniz bölgesinin denizden en uzak noktasında olduğunu ve yılın ortalama 300 günü güneş aldığını kaydeden Başkan Aydın şöyle konuştu: “Şu anda ilçemizde 3 adet GES kurularak üretime geçmiş olup ve santrallerin kurulu gücü 4 megavattır. Yeni bir santralinde kuruluş çalışmaları devam etmektedir. Bunların yanında ilçemiz sınırları içinden Göksu ırmağı geçmektedir. Yine coğrafi konumundan dolayı da yayla bölgelerinde bulunan su kaynaklarının yaz kış kullanıma uygun olmasından dolayı HES yatırımları da yapılmıştır. 8 adet Hidro Elektrik Santrali faaliyet göstermektedir” bilgisini verdi.