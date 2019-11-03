Yenilenebilir enerjiye "blokzinciri" formülü

03 Kasım 2019

Foton Enerji Kurucu Ortağı Can Arslan, blokzinciri (blockchain) teknolojisinin pek çok endüstriyi etkileyeceğini belirterek, "Yenilenebilir enerji pazarını değiştirebilecek potansiyele sahip blokzinciri teknolojisi, enerjinin pek çok alanında farklı çözümler sunabilir." dedi.

Arslan, para, kimlik, değerli kağıtlar gibi karşılık içeren verilerin güvenli şekilde depolanması veya yönetilmesinde kullanılan blokzinciri teknolojisinden daha birçok alanda faydalanılabileceğini ifade etti.

Enerji sektöründe blokzinciri teknolojisinin pek çok uygulama alanı olduğuna işaret eden Arslan, "Bunlar arasında daha çok enerji ticareti platformu oluşturma, tezgah üstü piyasa işlemlerini gerçekleştirme, tüketiciler arasında bir enerji para birimi üzerinden enerji ticareti yapma, değişen enerji teknolojilerinin mevcut enerji sistemine entegrasyonu gibi alanlar var. Yenilenebilir enerji pazarını değiştirebilecek potansiyele sahip blokzinciri teknolojisi, enerjinin pek çok alanında farklı çözümler sunabilir." diye konuştu.

Türkiye'de linyit ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payının son yıllarda yaklaşık yüzde 50'ye ulaştığına dikkati çeken Arslan, şunları kaydetti:

"Tüketimimiz arttıkça yerli kaynaklarla bu talebi karşılamamız güçleşiyor. Yerli enerji kapasitemizi artırabilmek için yenilenebilir enerji finansmanına çözümler geliştiriyoruz. En sürdürülebilir çözüm, tüketiciyle yenilenebilir enerji üreticisi arasında uzun dönemli tedarik anlaşmalarının yapılmasıdır. Fakat bu anlaşmalarda, elektrik tedarikçimizin bize yüzde 100 yenilenebilir enerji verdiğini nasıl ispat edeceğiz? Mevcut piyasada tüketiciler bir piyasa oyuncusu olmadığı için bunun ispat edilmesi mümkün değil. Bunu yapabilmemiz için sayaçlarımızın dahil olduğu bir haberleşme ağına ihtiyacımız var. Toplanan verilerin kesinlikle doğru olduğuna ve saatlik olarak uzlaştığına inanmamız lazım. Bunları sağlayan teknolojilere blokzinciri teknolojileri diyoruz."

Lisanssız yenilenebilir enerji santrallerinin Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) sonrası elektrik piyasasına nasıl entegre edileceği konusunda tartışmalar olduğunu aktaran Arslan, "Blokzinciri teknolojisi, yeni bir ticari sistem sunarak bu soruna çözüm olabilir. Bunun yapılabilmesi için, dağıtık enerji kaynaklarının ilk önce bir yerel piyasa içerisinde kullanılması, daha sonra bunun dağıtım hattından iletim hattına sinyal olarak gönderilmesi gerekiyor. Türkiye'nin de bu alanda çalışma yapması faydalı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Tüketicilerin piyasa oyuncusu olması sağlanabilir"

Arslan, enerji sektörünün önemli konularından birinin de tedarik zinciri olduğunu belirterek, elektrik enerjisi alanında blokzinciri için çok fazla uygulama alanı bulunduğunu anlattı.

Elektrik enerjisinin devamlı ve belirli bir dengede son tüketiciye ulaşmasının önemine işaret eden Arslan, "Örneğin, çatı tipi güneş sistemiyle evinizin tüketebileceği enerjiden daha fazla üretmeniz, şebekede elektrik kesintisine yol açabilir. Blokzinciri bu gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını daha verimli olarak kullanmamızı sağlıyor. Bir elektrik üretim tesisinden tüketiciye bir ticaret platformu yaratabilir ve oluşacak olan işlemi şebeke yöneticisine aktararak şebekeyi daha rahat yönetebiliriz." diye konuştu.

Arslan, enerji sistemlerinin geleceğe daha sağlıklı ve verimli taşınması için tüketicilerin enerji piyasasında bir oyuncu olması gerektiğini vurgulayarak, "Bunu mevcut sistemlerle gerçekleştiremeyiz. Tüketicilerin piyasa oyuncusu olmasını sağlamamız için blokzinciri uygulamaları çok önemli." ifadelerini kullandı.